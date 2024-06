Fußball-Idol teilt aus: Ärger in Polen nach EM-Aus

Bartlomiej Zborowski/PAP/dpa/Archivbild

Polens Fußball-Idol Boniek ist nach dem frühzeitigen EM-Aus seiner Nation unzufrieden

Nach dem feststehenden Vorrunden-Aus bei der Fußball-EM hat Polens Fußball-Idol Zbigniew Boniek die Personalauswahl von Nationaltrainer Michal Probierz kritisiert.

Der frühere Mittelfeldstar von Juventus Turin und AS Rom pickte sich dabei besonders einen ehemaligen Spieler von Fortuna Düsseldorf heraus. "Ich habe schon vor der Euro gesagt: Wenn wir dorthin fahren und mit Slisz und Piotrowski spielen, werden wir bei diesem Turnier nichts erreichen", sagte Boniek dem Fußballportal "Prawda Futbolu".

Der 26 Jahre alte Kamil Piotrowski spielte von 2020 bis 2022 in Düsseldorf und wechselte dann zum bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad. In der Nationalmannschaft wurden er und der 25 Jahre alte Bartosz Slisz von Atlanta United in den vergangenen Monaten besonders gefördert, weil Probierz das Team gerade im Mittelfeld verjüngen wollte.

"Piotrowski scheint mir ein Flop zu sein", sagte Boniek. Mit dem defensiven Mittelfeldspieler Slisz geht der frühere Spielmacher und Verbandspräsident noch härter ins Gericht. "Mit Slisz funktioniert die Defensive nicht gut. Er macht seinen Job, weil er ehrgeizig ist. Aber er spielt auch chaotisch, er verliert Bälle, er steht nicht immer auf der richtigen Position. So verursacht er ein großes Durcheinander im Mittelfeld."

Durch zwei Niederlagen gegen die Niederlande und Österreich hat Polen schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich am Dienstag keine Chance mehr auf das Weiterkommen.