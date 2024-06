"Schrecklich steriles" DFB-Team lässt "Zweifel aufkommen"

IMAGO/Markus Ulmer

Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen die Schweiz nur selten überzeugt

Mit Mühe und Not hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die erste Niederlage bei der Heim-EM abgewendet und damit auch den Gruppensieg gerettet. Nach dem späten 1:1 gegen die Schweiz kam in der internationalen Presse erstmals Kritik auf:

DEUTSCHLAND

ntv: "Das DFB-Team feiert einen Last-Minute-Punktgewinn für die Moral. Die beiden Innenverteidiger der Nationalelf erleben beim 1:1 gegen die Schweiz aber einen bitteren Abend. Jonathan Tah fällt definitiv für das Achtelfinale aus, Antonio Rüdiger ist nach dem aufreibenden Match angeschlagen."

Bild: "Fülle losgelöst! Sauber, Jungs! Unser DFB-Team spielt gegen die Schweiz 1:1, rettet durch ein ganz spätes Tor den Gruppensieg. Der eingewechselte Niclas Füllkrug erzielt den Treffer des Tages!"

kicker: "Der rutschige Frankfurter Rasen war ein großes Thema im Vorfeld des finalen Auftrags in der Gruppe A - tatsächlich wäre die Elf von Julian Nagelsmann am Sonntagabend beinahe ausgerutscht, dabei jedoch weniger am Geläuf als vielmehr an sich selbst gescheitert."

Spiegel: "Zur Not mit der Brechstange! Mit Dribblings und feinem Fußball kam die DFB-Elf gegen die Schweiz nicht durch, dafür fehlten die Ideen. Bundestrainer Nagelsmann kann froh sein, dass sein Kader auch für solche Spiele ausgestattet ist."

Süddeutsche Zeitung: "Die deutsche Nationalmannschaft gerät beim 1:1 gegen hervorragend verteidigende Schweizer und auf einem desolaten Rasen an ihre Grenzen – doch am Ende macht sich eine späte Einwechslung von Bundestrainer Nagelsmann bezahlt."

SCHWEIZ

Blick: "Füllkrug duscht die Nati in der Nachspielzeit eiskalt."

NZZ: "Die Schweiz verpasst gegen Deutschland den großen Sieg hauchdünn. Niclas Füllkrug trifft mit seinem Kopfball mitten ins Schweizer Herz. Der große Prestigesieg war in greifbarer Nähe."

Tagesanzeiger: "In der 92. Minute platzt der Traum gegen Deutschland. Gleichwohl dürfen die Schweizer stolz auf sich sein, sie haben dem Favoriten einen heroischen Kampf geliefert."

ENGLAND

The Sun: "Füllkrug bricht die Herzen der Schweizer - und das Frankfurter Stadion explodiert."

Mirror: "Die Schweiz entdeckt die deutsche Schwachstelle. Sie haben es wieder geschafft, aber die Gastgeber sind nicht so übermächtig, wie sie scheinen."

BBC: "Diese Leistung lässt Deutschland demütiger werden, doch sie bleiben ein Favorit auf den Titel in Berlin und haben Charakter gezeigt, indem sie das Tor erzielt haben, das ihnen den Weg ins Finale erleichtert."

Guardian: "Es war ein bescheideneres und klügeres Deutschland, das hier nach Schlusspfiff den Rasen verließ: euphorisch nach Niclas Füllkrugs Kopfball in der Nachspielzeit, erleichtert über den Gruppensieg, aber vielleicht mit einer realistischeren Vorstellung davon, wo sie stehen und was sie von ihnen erwarten können."

Telegraph: "In diesem Monat hätte er beinahe den Verlauf des Champions-League-Finales geändert, doch dieses Mal rettete Niclas Füllkrug, der Stürmer, den Julian Nagelsmann lange Zeit ignoriert hatte, Deutschland vor einer schmachvollen Niederlage gegen den Schweizer Nachbarn."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Deutschland bedankt sich bei Füllkrug. Allerdings zeigte Deutschland eine gewisse Zerbrechlichkeit und Unfähigkeit, Chancen gegen tief verteidigende Gegner zu erspielen."

Tuttosport: "Deutschland, goldenes Unentschieden."

SPANIEN

Marca: "Spanien, dieses Deutschland ist nicht so wild, wie sie es dargestellt haben."

Mundo Deportivo: "In den ersten beiden Spielen schien es, als sei die deutsche Mannschaft eine perfekt geölte Maschine, doch im entscheidenden Spiel, in dem es darum ging, ob sie wirklich leistungsfähig ist, ließ sie Zweifel aufkommen."

AS: "Das deutsche Wunder: Feuerwehrmann Füllkrug als Retter! Ein Tor des deutschen Stürmers in letzter Sekunde sichert den Gastgebern den Platz an der Spitze der Gruppe. Deutschland - der mögliche Gegner Spaniens in einem hypothetischen Viertelfinale."

FRANKREICH

Le Monde: "Die Deutschen glaubten bis zum Schluss daran und wurden in den letzten Minuten belohnt. Granit Xhaka und seine Mannschaftskameraden werden es bedauern, dass sie den Sieg, den sie nach dem Tor von Dan Ndoye in der Tasche hatten, noch verschenkt haben."

L'Equipe: "Ein uninspiriertes Deutschland erkämpft sich ein Unentschieden. Deutschland wankte: Dominant und schrecklich steril, musste es bis zur Nachspielzeit warten, um gegen starke Schweizer auszugleichen."

ÖSTERREICH

Österreich: "Die Schweiz verpasst die Sensation hauchdünn. Als der Gruppensieg schon verloren schien, war Füllkrug dann doch noch zur Stelle."

Kurier: "Topquoten im TV, überfüllte Fanmeilen, Euphorie im ganzen Land – viele wähnten den EM-Gastgeber gar schon als künftigen Europameister. Im dritten Gruppenspiel wurde dem deutschen Nationalteam aufgezeigt, dass es noch ein weiter und steiniger Weg bis zum EM-Titel wird."