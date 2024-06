Medien: Inter sauer auf den FC Bayern und Calhanoglu

IMAGO/Goal Sports Images

Hakan Calhanoglu verhandelt angeblich schon mit dem FC Bayern

Weil der Transfer von Joao Palhinha erneut zu patzen droht, hat der FC Bayern übereinstimmenden Berichten zufolge Kontakt zu Ex-Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu aufgenommen. Das kommt bei seinem aktuellen Klub Inter Mailand gar nicht gut an.

Der FC Bayern ist angeblich an einer Verpflichtung von Hakan Calhanoglu interessiert. Um den türkischen Nationalspieler von Inter Mailand loszueisen, müssten die Münchner laut "Gazzetta dello Sport" allerdings tief in die Tasche greifen. Die Sportzeitung berichtete am Wochenende von einer Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro.

Nun legt das Blatt nach und schreibt, dass besagte 70 Millionen Euro lediglich der Ausgangspunkt der Verhandlungen wären. Die Inter-Bosse wollen demnach sogar noch deutlich mehr aus dem Transfer herausholen. Zum einen, um die eigene Kasse aufzufüllen. Zum anderen, weil der italienische Top-Klub dem Bericht zufolge sauer auf den Rekordmeister und den defensiven Mittelfeldspieler ist.

FC Bayern soll sich schon mit Calhanoglu getroffen haben

Hintergrund: Bereits vor einem Monat sollen die Inter-Bosse Wind vom Interesse des FC Bayern bekommen haben. Laut "Gazzetta" beendeten die Mailänder sämtliche Diskussionen aber vorzeitig und erklärten, Calhanoglu stehe nicht zum Verkauf. Die Münchner ignorierten dies jedoch und baggerten weiter am 30-Jährigen - mit Erfolg.

Die "Gazzetta" schreibt, dass Calhanoglu die Tür für den FC Bayern in den Tagen nach der ersten Kontaktaufnahme geöffnet habe. Damit zog sich auch der Spieler den Zorn des italienischen Topklubs zu. Die Inter-Bosse seien "genervt" vom Vorgehen der beiden anderen Parteien, heißt es.

Treffen sich die Inter-Bosse mit den Bayern-Verantwortlichen?

Dieses Vorgehen ist mittlerweile durchaus weit vorangeschritten. Laut "Gazzetta"-Angaben hat es bereits "mindestens zwei Treffen" zwischen dem FC Bayern und Calhanoglu-Berater Gordon Stipic gegeben, das erste in der Türkei, das zweite in Deutschland.

Was das Blatt aber auch berichtet: Eine offizielle Kontaktaufnahme zu Inter Mailand hat bislang nicht stattgefunden. Das könnte sich allerdings schnell ändern.

Inter-Präsident Marotta und Sportchef Ausilio sind dem Bericht zufolge am Sonntag nach Deutschland geflogen. Geplant sind Gespräche mit dem FC Bayern und Hakan Calhanoglu laut "Gazzetta" zwar nicht. Sollten die Münchner um einen Termin bitten, könnte sich das jedoch ändern.