FC Bayern droht Absage von Xavi Simons

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Xavi Simons zieht es wohl zu RB Leipzig statt zum FC Bayern

Dem FC Bayern droht offenbar eine Absage von Wunschspieler Xavi Simons. Ausgerechnet Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig könnte dem deutschen Rekordmeister im Werben um das Mega-Talent von Paris Saint-Germain ein Schnippchen schlagen.

Wie "Sport Bild" berichtet, tendiert der 21 Jahre alte niederländische EM-Fahrer zu einem Wechsel zu den Sachsen, bei denen er die abgelaufene Saison bereits als Leihspieler verbrachte.

War bisher angenommen worden, dass RB Xavi ein weiteres Mal ausleihen könnte, heißt es nun, dass sogar ein Kauf im Raum steht. Allerdings müsse in diesem Fall noch eine Lösung mit PSG gefunden werden.

Hintergrund: Die Franzosen müssten in diesem Sommer rund zehn Millionen Euro der möglichen Ablöse an Xavis Ex-Klub PSV Eindhoven abdrücken. Ein Konstrukt mit Kaufoption oder -pflicht soll vor diesem Hintergrund eine wahrscheinliche Option sein.

Wirtschaftlich stelle der Xavi-Deal für RB Leipzig einen "Kraftakt" dar, schreibt "Sport Bild". Es heißt, bis zu 60 Millionen Euro Ablöse könnte der zum Red-Bull-Imperium gehörende Klub wohl locker machen. Sollte mit PSG auf dieser Basis keine Einigung gefunden werden, so der Bericht weiter, könnte der FC Bayern sich womöglich doch wieder Chancen bei Xavi ausrechnen.

FC Bayern: Kommt der Plan B ausgerechnet von RB Leipzig?

Die Münchner sollen indes auch einen Plan B in der Tasche haben, sollte es nicht so weit kommen und es Xavi tatsächlich nach Leipzig ziehen. Ausgerechnet von RB könnte Dani Olmo dann den Weg nach München finden.

Der 26-jährige Spanier wäre bis Ende Juni dank einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 datierten Vertrag für 60 Millionen Euro zu haben. Danach sei der Spielmacher immer noch ein Verkaufskandidat und würde zwischen 60 und 70 Millionen Euro kosten, so "Sport Bild".

Der lange an Olmo interessierte FC Barcelona soll aus finanziellen Gründen inzwischen aus dem Rennen sein. Mehrere Klubs aus der Premier League halten in der Personalie derzeit noch die Füße still.