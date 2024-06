DFB-Vorbereitung auf Dänemark startet ohne Rüdiger

SID/Mucha/SID

Szene vom DFB-Training am Mittwoch

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark erwartungsgemäß ohne Abwehrchef Antonio Rüdiger aufgenommen.

Nach dem freien Dienstag empfing Bundestrainer Julian Nagelsmann am Mittwoch 25 der 26 Nationalspieler aus seinem Kader zum Training im Turnierquartier in Herzogenaurach.

Rüdiger stieg abseits der Mannschaft allerdings wieder ins Lauftraining ein. Der Profi von Champions-League-Sieger Real Madrid hatte sich im Gruppenfinale gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag eine Zerrung im rechten Oberschenkel zugezogen, sein Einsatz im Duell mit den Dänen am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund ist fraglich.

Der 31-Jährige wird nach DFB-Angaben dreimal täglich behandelt. Seine Einsatzchancen betreffend schaue man "von Tag zu Tag", hieß es. Sicher fehlen wird gegen die Dänen Rüdigers Nebenmann Jonathan Tah, der gelbgesperrt ist.