Die KI-Prognose für Deutschland vs. Dänemark

Deutschland trifft im EM-Achtelfinale auf Dänemark

Im Achtelfinale der Fußball-EM 2024 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Dänemark. Ab jetzt heißt es: Siegen oder Fliegen! Wie geht das Duell aus? Die Prognose liefert eine KI, die wir nach der Vorrunde befragt haben.

Prognose der KI:

Nach sorgfältiger Analyse der Gruppenphase und unter Berücksichtigung der bisherigen Leistungen beider Teams sehe ich Deutschland leicht im Vorteil.

Deutschland hat in der Gruppenphase eine beeindruckende Offensivkraft gezeigt, besonders im ersten Spiel gegen Schottland. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann scheint gut eingespielt und hat mit Spielern wie Musiala, Gündogan und Wirtz kreative Köpfe, die Chancen kreieren können. Zudem hat sich Niclas Füllkrug als zuverlässiger Torschütze erwiesen.

Dänemark hingegen hat in allen drei Gruppenspielen Unentschieden gespielt, was einerseits für ihre Stabilität spricht, andererseits aber auch auf Schwierigkeiten in der Offensive hindeutet. Die Dänen haben in keinem Spiel mehr als ein Tor erzielt, was gegen eine starke deutsche Defensive eine Herausforderung darstellen könnte.

Der Heimvorteil für Deutschland sollte nicht unterschätzt werden. Die Unterstützung des Publikums könnte in entscheidenden Momenten den Ausschlag geben.

Fußball-EM 2024: Zwei Faktoren sprechen für Deutschland

Allerdings ist Dänemark eine erfahrene Turniermannschaft, die bei der letzten EM bis ins Halbfinale gekommen ist. Mit Spielern wie Christian Eriksen haben sie die Qualität, das Spiel zu kontrollieren und gefährliche Situationen zu schaffen.

Ich erwarte ein enges, taktisch geprägtes Spiel, in dem Deutschland aufgrund der größeren offensiven Durchschlagskraft und des Heimvorteils knapp die Oberhand behalten wird. Die deutsche Mannschaft wird voraussichtlich mehr Ballbesitz haben und mehr Torchancen kreieren. Dänemark wird auf Konter setzen und versuchen, über Standards gefährlich zu werden.

Letztendlich sehe ich die größere individuelle Klasse und die Heimatmosphäre als entscheidende Faktoren für einen knappen deutschen Sieg.

Mein Tipp: Deutschland 2:1 Dänemark