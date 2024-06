Deschamps führt olympischen Fackellauf an

AFP/AFP/Antonin THUILLIER

Schon bald Fackelläufer: Didier Deschamps

Bei der Fußball-EM in Deutschland kämpft Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps mit seinem Team aktuell um den Titel - nur wenige Tage nach dem Ende des Turniers wartet auf den 55-Jährigen das nächste Highlight: Deschamps wird am 23. Juli den olympischen Fackellauf des französischen Fußballverbandes (FFF) anführen. Das gab die FFF am Mittwoch bekannt.

Der Fackellauf findet drei Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele (26. Juli bis 11. August) in Clairefontaine statt, wo das nationale Fußballzentrum beheimatet ist.

Die Ankunft der Flamme in der international bekannten Ausbildungsstätte für junge französische Fußballer soll die Exzellenz des dortigen Trainingsbetriebes hervorheben.

Neben Deschamps werden auch weitere prominente Persönlichkeiten aus dem französischen Fußball an dem Fackellauf teilnehmen, darunter Blaise Matuidi, Weltmeister von 2018, die Rekordnationalspielerin Sandrine Soubeyrand sowie der FIFA-Schiedsrichter Clement Turpin, der derzeit ebenfalls bei der EURO im Einsatz ist.