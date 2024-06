Dieser DFB-Star begeistert Dänemarks Coach am meisten

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Kasper Hjulmand trifft im EM-Achtelfinale am Samstag auf die deutsche Mannschaft

Die Vorzeichen vor dem EM-Achtelfinale am Samstag sind klar: Alles andere als ein Weiterkommen der DFB-Elf gegen Dänemark wäre eine Enttäuschung. Das liegt unter anderem an der höheren fußballerischen Qualität im Kader von Julian Nagelsmann. Dessen Gegenüber Kasper Hjulmand hebt einen Spieler in diesem Zusammenhang ganz besonders hervor.

Wenn die dänische Mannschaft am Samstag im EM-Achtelfinale gegen Deutschland die große Überraschung schaffen will, muss sie einige der gefährlichsten DFB-Waffen kaltstellen. Bei einem Spieler ist das Trainer Kasper Hjulmand zufolge jedoch unmöglich: Toni Kroos.

"Ich habe schon vor der EM gesagt, dass sie zu den klaren Favoriten gehören, weil sich in ihrem Spiel seit der Rückkehr von Toni Kroos einige Dinge verbessert haben. Er gibt der Mannschaft eine unglaubliche Balance und Ruhe", schwärmte Dänemarks Coach im "TV2"-Interview vom deutschen Regisseur.

"Genialer" Move von Julian Nagelsmann

Dass Kroos von einer Rückkehr in die Mannschaft überzeugt wurde, bedeute viel, ergänzte Hjulmand: "Manchmal braucht es nur wenig, damit die Gänge richtig klicken. Dass Julian [Nagelsmann] ihn zurück ins Team gebracht hat, war genial. Er sorgt dafür, dass es in der Mannschaft Klick macht."

Ungünstig für Dänemarks Coach ist, dass er es am Samstag nun mit Kroos zu tun bekommt. Ein Gegenmittel gegen den Real-Star hat er laut eigener Aussage nicht auf Lager.

"Spieler mit dieser Klasse kann man nicht einfach ausschalten. Aber wir wissen genau, wo er ist und was er macht. Er ist ein wichtiger Teil ihres Spiels", blickte Hjulmand auf das Duell mit Kroos voraus.

Insgesamt sei die deutsche Mannschaft eine von denen, die während der Gruppenphase den "allerbesten Eindruck" hinterlassen haben, lobte der Däne den kommenden Gegner, den sein Team nur allzu gerne ausschalten würde.