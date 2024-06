FC Bayern holt Meister-Verteidiger zurück

IMAGO/Michael Taeger

Josip Stanisic (r.) schied mit Kroaten bei der EM in der Vorrunde aus

Der FC Bayern kann bei der Mission Rückgewinnung des Meistertitels in der Saison 2024/25 auf Josip Stanisic zählen. Der 24-Jährige kehrt von Meister und Titelrivale Bayer Leverkusen zurück an die Isar.

Die Bayern hatten Stanisic in der vergangenen Saison an Bayer Leverkusen ausgeliehen - ein Deal, der sich nur für den Spieler lohnte. Unter Xabi Alonso machte der Kroate 38 Pflichtspiele für Bayer, in denen er viermal traf - unter anderem beim 3:0-Triumph über die Münchner in der Rückrunde. Am Saisonende feierte Stanisic mit Leverkusen das Double.

"Ich denke, dass ich als ein besserer Spieler zurückkehre", sagte der Linksverteidiger. Stanisic verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern zudem bis 2029. Zuletzt hatte es Spekulationen um einen Verbleib von Stanisic in Leverkusen gegeben, diese sind nun vom Tisch.

"Ich freue mich, bei meinem Verein FC Bayern einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben. Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Vereins", sagte er: "Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe - im Fußball wie außerhalb des Spielfelds: Ich durfte viele Spiele machen, konnte mich zeigen und in Rhythmus kommen."

FC Bayern: Eberl lobt Stanisic

Sportvorstand Max Eberl äußerte sich "glücklich, dass wir mit Josip langfristig verlängern. Er ist ein gebürtiger Münchner, der schon in der Jugend beim FC Bayern am Ball war – ich habe in meiner eigenen Zeit gelernt, was man da alles mitnimmt."

Als Kind spielte Stanisic für Bayerns Lokalrivalen 1860 München, ehe er mit 16 Jahren über den Umweg SC Fürstenfeldbruck bei den Bayern landete. "Meine Ziele sind klar: Alles für den FC Bayern zu geben und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein", sagte er.

Bei der EM absolvierte Stanisic zwei von drei Gruppenspiele für Kroatien, schied mit dem Team aber schon in der Vorrunde aus.