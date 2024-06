Rapper stimmt DFB-Team auf Dänen ein

IMAGO/Tom Vetter

Die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann hört gerne Rap-Musik

Musikalische Motivation für die K.o.-Runde: Der Rapper Kontra K hat die deutschen Fußballer offenbar persönlich auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark eingestimmt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, besuchte der Musiker die Nationalmannschaft am Donnerstag im Teamquartier in Herzogenaurach. Bei einem "kleinen Geheim-Konzert" habe der Berliner dabei auch den Song "Erfolg ist kein Glück" vor dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann performt.

Das Lied begleitet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bereits das gesamte Turnier. Nagelsmann outete sich bereits in der Vergangenheit als Fan, der Song ("Erfolg ist kein Glück. Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.

Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist – Schatten oder Licht?") wird auf Wunsch der Mannschaft auch vor den EM-Spielen beim Aufwärmen im Stadion gespielt.

Kontra K, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt, veröffentlichte auf Instagram ein kurzes Video. Dieses zeigt, wie er auf dem Fahrrad durch das Teamcamp radelt.

Bei der letzten EM war Peter Maffay beim DFB

Auf den DFB-Kanälen war der vermeintliche Besuch zunächst kein Thema. Deutschland kämpft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Dortmund gegen Dänemark um den Einzug ins Viertelfinale.

Auch bei der vergangenen EM hatte ein Musiker dem deutschen Team vor dem Achtelfinale gegen England eingeheizt: Peter Maffay. Der Rocker besuchte das DFB-Team ebenfalls in Herzogenaurach und sang dort unter anderem sein berühmtes Karat-Cover "Über sieben Brücken musst du gehn". Deutschland schied kurze Zeit später in Wembley aus dem Turnier aus - in Dortmund soll es dieses Jahr weitergehen.