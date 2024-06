Foden nach Babyglück vor Rückkehr ins Training

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Reiste wegen der Geburt seines dritten Kindes zwischenzeitlich aus dem Trainingslager ab: Englands Phil Foden.

Englands Offensivstar Phil Foden soll übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge am Freitag in das Training der Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren.

Foden war für die Geburt seines dritten Kindes in die Heimat gereist. Nach Angaben des Verbands FA hatte der 24-Jährige das EM-Teamquartier der Engländer im thüringischen Blankenhain für eine "drängende Familienangelegenheit" verlassen.

Die Three Lions treffen am Sonntag (18.00 Uhr) in Gelsenkirchen im Achtelfinale auf die Slowakei. Bislang war die Mannschaft um Foden eine der großen Enttäuschungen im Turnier. Der Profi von Manchester City stand in allen drei Gruppenspielen in der Startelf, war aber an keinem der nur zwei englischen Tore beteiligt.