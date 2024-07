Zu arrogant? Jude Bellingham in der Kritik

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Scharfe Kritik an Ex-BVB-Profi Jude Bellingham

Beim 2:1-Sieg nach Verlängerung im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei avancierte Jude Bellingham zu einem von Englands Matchwinnern. Im Anschluss gab es dennoch Kritik am früheren BVB-Profi.

Rio-Weltmeister Christoph Kramer missfiel Bellinghams Körpersprache in dem Duell mit dem aufmüpfigen Außenseiter. "Er ist natürlich ein herausragender Spieler, er muss nur aufpassen, dass er nicht anfängt, Allüren zu bekommen in ganz jungem Alter. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man vor eigenen Mitspielern abwinkt. Er hatte so ein paar Gesten drin, auch schon in den letzten Spielen", monierte der "ZDF"-Experte im Anschluss an die Partie, in der Bellingham die schwachen Three Lions mit einem Fallrückziehertor in der fünften Minute der Nachspielzeit noch in die Verlängerung gerettet hatte.

"Es ist natürlich auch gerade eine Welle, die Saison, die er gespielt hat, in dem jungen Alter. Da gestehe ich ihm das auch mal zu", sagte Kramer. "Aber trotzdem muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Jude Bellingham ist, dass das nicht in ein ganz blödes Ding kommt."

Bellingham hatte gegen die Slowaken ebenfalls lange Zeit keine gute Leistung gezeigt. Sein später Geniestreich machte den späteren Siegtreffer von Harry Kane (91.) jedoch erst möglich.

"Nach dem Turnier in der Sommerpause hoffe ich, dass er sich ein bisschen reflektiert. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagt, manchmal nervt er", sagte Kramer. "Ich mag selbstbewusste Spieler sehr, sehr gerne. Aber wenn es zu viel Selbstbewusstsein gibt, dann trifft das auf ihn momentan zu."

EM 2024: Jude Bellingham erklärt obszöne Jubelpose

Weitere Kritik zog Bellingham wegen seines obszönen Torjubels auf sich. Der 21 Jahre alte Profi von Real Madrid teilte via X ein Video, in dem ihm vorgeworfen wurde, sein angedeuteter Griff in den Schritt habe sich gegen die Bank des Gegners gerichtet und schrieb: "Das war ein Insider in Richtung ein paar meiner Freunde, die im Stadion waren. Nichts als Respekt für die Slowakei und wie sie heute gespielt haben."

Lob zollten Bellingham dagegen Kane und Englands Nationalcoach Gareth Southgate. "Das war eines der besten Tore in der Geschichte unseres Landes. Was für ein Spieler er ist, er hat uns bei dieser EM am Leben gehalten. Er arbeitet so hart für das Team und in den großen Momenten liefert er", lobte der Superstar des FC Bayern.

Southgate sprach vom "unglaublichen Einfluss" Bellinghams, "obwohl er noch ein junger Mann ist. Er wird Sachen sagen und reagieren, wie das ein junger Mann macht, aber er kann große Spiele entscheiden und das ist das, was er gemacht hat."