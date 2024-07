PSG-Star gar kein Thema beim FC Bayern?

IMAGO/Joly Victor/ABACA

Manuel Ugarte ist offenbar kein heißes Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern will sich im defensiven Mittelfeld verstärken. Zuletzt wurde Manuel Ugarte von Paris Saint-Germain als Alternative für Wunschspieler Joao Palhinha genannt. Die Personalie ist in München aktuell aber wohl nicht heiß.

Laut "Sky" ist Ugarte derzeit kein Thema beim FC Bayern. Journalist Ben Jacobs hatte den 23-Jährigen zuletzt mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Stattdessen soll sich Manchester United ernsthaft mit dem Nationalspieler Uruguays beschäftigen.

Ohnehin wurde Ugarte lediglich als Alternative für Joao Palhinha beim FC Bayern gehandelt. Die Münchner haben den Profi des FC Fulham übereinstimmenden Medienberichten zufolge als Wunschlösung für das defensive Mittelfeld ausgemacht.

Palhinha stand bereits im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel an die Säbener Straße. So weilte der 28-Jäheige am damaligen Deadline Day sogar schon in München, doch letztlich platzte der Deal doch noch. Geht es nach dem FC Bayern, soll der Transfer nun im zweiten Anlauf klappen. Palhinha besitzt beim FC Fulham einen Vertrag bis 2028.

FC Bayern: Palhinha nach München? Spieler reagiert kryptisch

"Was meine Zukunft betrifft, wissen beide Klubs, wo ich in einem Monat sein möchte", sagte der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz vor dem EM-Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien (Montag, 21 Uhr) selbst zu seiner Zukunft.

Er fokussiere sich "auf meine Arbeit mit der Nationalmannschaft und darauf, Geschichte für mein Land zu schreiben", führte Palhinha gleichzeitig aus.

Zuletzt berichtete "Sky", dass der FC Bayern die Höhe des letzten Angebots für den Sechser festgelegt hat. Demnach ist der Rekordmeister bereit für den Deal 45 bis 46 Millionen Euro zu zahlen - mehr nicht. Ob der FC Fulham dazu bereit ist, Palhinha für eine Summe in dieser Größenordnung ziehen zu lassen, bleibt vorerst abzuwarten.