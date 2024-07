FC Bayern verkündet überraschende Verlängerungen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft

In der kommenden Saison will der FC Bayern nicht nur mit seiner Profimannschaft hoch hinaus, auch die U19 soll in der A-Junioren-Bundesliga ganz oben mitmischen. Dafür wurden nun die Verträge von gleich zehn Talenten auf einen Schlag verlängert.

Wie der deutsche Rekordmeister am Montagmorgen bekannt gab, binden sich die Nachwuchskräfte ein bis drei weitere Jahre an den Verein.

Bis 2025 verlängert: Valentin Yotov (18, Offensives Mittelfeld)

Bis 2026 verlängert: Oluwaseyi Wilson (16, Linksaußen), Sadiki Chemwor (16, Linksaußen), Simon Zöls (17, Mittelstürmer)

Bis 2027 verlängert: Magnus Dalpiaz (17, Innenverteidiger), Luis Schäfer (17, Innenverteidiger), Roko Mijatovic (16, Innenverteidiger), Deniz Ofli (17, Linksverteidiger), David Daiber (17, Offensives Mittelfeld), Jason Eckl (17, Rechtsaußen)

"Wir freuen uns sehr, dass wir insgesamt zehn Spieler länger an uns binden konnten. Teilweise sind diese Jungs schon viele Jahre bei uns und es ist schön zu wissen, dass wir sie auf ihrem Weg weiter begleiten werden", wurde Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Bayern-Campus, zitiert.

Der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 ergänzte: "Jeder einzelne steht für die gute Talententwicklung, die wir hier am Campus betreiben, und wir sind überzeugt, dass sich einige von dieser Gruppe mittelfristig einen Namen im Profifußball machen werden. Wir wünschen allen viel Erfolg mit der Mannschaft und auch persönlich nur das Beste."

FC Bayern geht mit neuem Trainer in die Saison

Trainiert werden die Nachwuchshoffnungen künftig von Peter Gaydarov. Der Bulgare steigt von der U17 des FC Bayern zur U19 auf.

In der abgelaufenen Spielzeit waren die A-Junioren in der Bundesliga Süd/Südwest nur auf Tabellenplatz sieben gelandet. Staffelmeister TSG Hoffenheim hatte nach 26 Partien 30 (!) Punkte mehr auf dem Konto als die Bayern-Junioren.

Mitverantwortlich dafür war das enorme Verletzungspech im Team. Ungeachtet dessen soll 2024/2025 ein Neustart her, um demnächst nicht nur bessere Ergebnisse zu liefern, sondern auch wieder Spieler für die Profis auszubilden.