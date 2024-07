Sperre für Bellingham? Das sagt die UEFA

IMAGO/Charlotte Wilson / Offside

Jude Bellingham wird deutlich

Englands Superstar Jude Bellingham blieb im Achtelfinale gegen die Slowakei lange blass, erzielte dann aber in der Nachspielzeit ein Traumtor zur Verlängerung. Droht für die anschließende Jubel-Geste eine Sperre?

Obszöne Geste oder Inside Joke?

Jude Bellingham hat nach seinem Fallrückziehertreffer im Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1 n.V) mit einer klaren Geste an die englischen Kronjuwelen für Schlagzeilen gesorgt.

Bellingham: Das war ein Insider

Nach der Partie reagierte Bellingham auf die Kritik. Der 21-Jährige teilte via X ein Video, in dem ihm vorgeworfen wurde, sein angedeuteter Griff in den Schritt habe sich gegen die Bank des Gegners gerichtet und schrieb: "Das war ein Insider in Richtung ein paar meiner Freunde, die im Stadion waren. Nichts als Respekt für die Slowakei und wie sie heute gespielt haben."

Allerdings: Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, könnte dem Offensivspieler von Real Madrid eine Sperre für das Viertelfinale am Samstag gegen die Schweiz drohen.

Das geben die Regeln zumindest her. Laut dieser können "obszöne Gesten" mit einer Roten Karte belegt werden. Die Disziplinarkommission des Verbands wolle erst noch die Berichte der Schiedsrichter und Offiziellen abwarten, bevor sie entscheidet.

Die UEFA antwortete auf sport.de-Nachfrage nach entsprechenden Ermittlungen: "Nach der Überprüfung der Berichte der Offiziellen für das Spiel England - Slowakei wurde ein Disziplinarverfahren gegen den englischen Fußballverband wegen des Zündens von Feuerwerkskörpern und der Störung von Zuschauer eingeleitet." Die Disziplinarkommission werde zu gegebener Zeit eine Entscheidung in diesem Fall treffen. "Es wurden keine weiteren Verfahren eingeleitet." Heißt im Umkehrschluss: Keine Sperre gegen Bellingham.

"Er muss aufpassen"

Neben dem Jubel und Auftreten erntete auch die Körpersprache gegenüber seinen Mitspielern Kritik.

"Er ist natürlich ein herausragender Spieler, er muss nur aufpassen, dass er nicht anfängt, Allüren zu bekommen in ganz jungem Alter. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man vor eigenen Mitspielern abwinkt. Er hatte so ein paar Gesten drin, auch schon in den letzten Spielen", sagte "ZDF"-Experte Christoph Kramer im Anschluss an die Partie.

Lob bekam Bellingham von seinem Nationaltrainer Gareth Southgate und Teamkollegen Harry Kane. "Das war eines der besten Tore in der Geschichte unseres Landes. Was für ein Spieler er ist, er hat uns bei dieser EM am Leben gehalten. Er arbeitet so hart für das Team und in den großen Momenten liefert er", lobte der Superstar des FC Bayern.