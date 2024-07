Völler warnt vor Spaniens neuem Star-Duo

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Lamine Yamal (l.) und Nico Williams treffen am Freitagabend mit Spanien auf Deutschland

Lamine Yamal und Nico Williams sind das herausragende Flügel-Duo bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft. Die beiden spanischen Youngster liefern auf allerhöchstem Niveau ab, waren auch im Achtelfinal-Spiel gegen Georgien nicht aufzuhalten. Vor dem spanischen Hochgeschwindigkeits-Tandem warnt auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Wenn die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft am kommenden Freitagabend (ab 18:00 Uhr) im EM-Viertelfinale gegen die Spanier antritt, müsse auf Flügelstürmer Nico Williams und seinem Pendant Lamine Yamal ein Hauptaugenmerk liegen, meinte Völler gegenüber der "Bild".

"Spanien hat traditionell gute Fußballer und spielt aktuell auf Top-Niveau. Nun kommen zu ihrem klassischen Stil auch noch zwei wahnsinnig schnelle Außenbahnstürmer hinzu. Das macht sie noch gefährlicher. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie in ihre 1:1-Duelle gehen", meinte der 64-Jährige, der beim letzten Pflichtspielsieg Deutschlands gegen Spanien selbst zum Tor-Helden wurde.

Beim 2:0-Gruppensieg gegen Spanien bei der Heim-EM 1988 erzielte Völler damals nämlich beide Tore.

Vor dem Aufeinandertreffen in Stuttgart am kommenden Freitag zollte der 1990er-Weltmeister dem Kontrahenten ob der bisher gezeigten Turnier-Leistungen großen Respekt, will aber auch auf die eigenen Qualitäten vertrauen.

Völler sicher: "Mit diesen Qualitäten kannst du jedem weh tun"

Auch hinsichtlich des Tempospiels: "Es ist umso schöner zu wissen, dass wir auch solche Spielertypen haben. Die Bedeutung von Leroy Sané, Maxi Beier oder Chris Führich ist da nicht zu unterschätzen. Alle drei haben eine unglaubliche Geschwindigkeit. Sie sind unheimlich wertvoll für uns, wenn sie auf den Platz kommen. Mit diesen Qualitäten kannst du jedem Gegner weh tun."

Das letzte große Duell zwischen Deutschland und Spanien bei der WM 2022 in Katar endete vor eineinhalb Jahren mit einem 1:1-Unentschieden. Der damals 20-jährige Nico Williams wirkte dabei als Einwechselspieler mit. Lamine Yamal, mit seinen 16 Jahren der Überflieger überhaupt bei dieser EM, spielte damals noch in der Jugendabteilung des FC Barcelona.