Welttorhüterin Earps wechselt nach Paris

AFP/SID/Ben Stansall

Mary Earps jubelt nun für Paris

Die englische Fußball-Nationaltorhüterin Mary Earps (31) wechselt wie erwartet von Manchester United zum französischen Topklub Paris St. Germain.

Der Vertrag der FIFA-Welttorhüterin war ausgelaufen, Earps ist damit ablösefrei. Sie unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026.

Earps war 2019 vom VfL Wolfsburg nach Manchester gewechselt und hatte sich dort zu einer der weltweit besten Torhüterinnen entwickelt.

2022 und 2023 war sie zur Welttorhüterin gewählt worden. Zudem gewann sie mit England dem EM-Titel (2022) und stand im WM-Finale (2023). "Ich möchte viele Pokale gewinnen, und dieser Klub strebt danach", wird Earps auf der PSG-Webseite zitiert.

Am Samstag hatte sie bei Instagram ihre Entscheidung für den Wechsel erläutert. "Der Verein befindet sich in einer Übergangsphase, und leider habe ich nicht das Gefühl, dass dies mit dem Punkt übereinstimmt, an dem ich mich in meiner Karriere befinde", schrieb sie.