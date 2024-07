VfB Stuttgart will EM-Fahrer - Ablöseforderung noch zu hoch

IMAGO/Andrzej Iwanczuk

Semih Kilicsoy (r.) soll vom FC Bayern, Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart beobachtet worden sein

Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy vor, den es womöglich zum BVB zieht. Nun sollen die Schwaben einen türkischen EM-Fahrer ganz oben auf dem Zettel haben.

Der VfB Stuttgart zieht eine Verpflichtung des türkischen Nationalspielers Semih Kilicsoy vom Istanbuler Spitzenklub Besiktas in Erwägung, das berichtet "Bild". Mit gerade einmal 18 Jahren hatte es der Stürmer in den EM-Kader von Nationaltrainer Vincenzo Montella geschafft, bislang kam der zweifache Nationalspieler aber nicht zum Einsatz.

Seine elf Tore in 23 SüperLig-Partien in der abgelaufenen Saison haben offenbar auch dafür gesorgt, dass interessierte Klubs im Sommer tief in die Tasche greifen müssen. Dem Bericht zufolge fordert Besiktas 20 Millionen Euro für Semih Kilicsoy. Sein Vertrag ist noch bis 2028 gültig.

Die Ablöseforderung dürfte den Schwaben am Ende zu hoch sein. Der VfB wolle den Stürmer zwar liebend gerne unter Vertrag nehmen, aber nicht zu jedem Preis, heißt es. Gespräche soll es immerhin zuletzt mit dem Spielerberater gegeben haben. Ob sich alle Parteien am Ende einigen können, sei "Bild" zufolge derzeit völlig offen.

FC Bayern, Bayer und VfB Stuttgart an Semih Kilicsoy dran

Berater Murat Teber hatte Anfang Juni in einem Interview verraten, dass der Angreifer viele Wechsel-Optionen haben könnte: "Ich weiß, dass Klubs wie Bayern München, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen und Stuttgart Semih beobachten. Darüber haben wir Informationen erhalten." Genauere Informationen gab der Spieleragent allerdings nicht preis.

Für Besiktas war Semih Kilicsoy in der Rückrunde durchgestartet, ab Dezember spielte sich der Shootingstar in der Startelf seines Klubs fest. Am Ende zählte er zu den wenigen Lichtblicken einer ansonsten enttäuschenden Saison, Besiktas landete auf dem sechsten Tabellenplatz.