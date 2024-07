Ex-Weltmeister sieht große Chance für DFB-Elf gegen Spanien

IMAGO/Mika Volkmann

Leroy Sané muss laut Olaf Thon auch gegen Spanien in der deutschen Startelf stehen

Spanien gilt nach dem bisherigen Turnierverlauf als der große Top-Favorit auf den EM-Titel. Die Iberer haben die konstantesten Leistungen gezeigt, als einziges Team bei der laufenden Europameisterschaft all ihre vier Spiele gewonnen. Ex-Weltmeister Olaf Thon glaubt trotzdem fest an eine große Chance für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft für ihr Viertelfinale gegen Spanien am Freitagabend (ab 18:00 Uhr).

Klar ist für den langjährigen Bundesliga-Star des FC Schalke 04 und des FC Bayern, dass der Europameister-Titel in diesem Jahr wohl nur über die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente gehen wird, die am Sonntagabend noch die Auswahl Georgiens mit 4:1 bezwungen hatte.

"Wer Europameister werden will, muss die Spanier schlagen", legte sich Thon in seiner "web.de"-Kolumne fest.

Der Weltmeister von 1990 ist überzeugt davon, dass die DFB-Elf gute Gelegenheiten bekommen wird, sich gegen die Spanier durchzusetzen.

"Unsere Mannschaft muss zunächst gegen Spanien mit dem Druck der quirligen Außenstürmer zurechtkommen, und mit dem aggressiven Pressing des Gegners. Wenn wir uns daraus lösen können, können wir gefährliche Konter fahren. So hoch, wie die Spanier verteidigen, bieten sich dem Gegner riesige Räume", ist sich der 58-Jährige sicher.

Thon wünscht sich Sané wieder in der Startelf

Um auf den Außenbahnen mit höchster Geschwindigkeit agieren zu können, hofft die S04-Legende erneut auf einen Startelf-Einsatz von Leroy Sané - wie am vergangenen Samstag gegen Dänemark (2:0).

"Leroy Sané ist der richtige Mann. Wenn wir mit ihm gegen Spanien beginnen könnten, dann wäre er eine Waffe. [...] Florian Wirtz und Jamal Musiala sind keine Außenstürmer. Deswegen ist es wichtig, dass Sané zu seiner Bestform findet. Bislang ist er höchstens bei 70 Prozent. Da ist noch viel Luft nach oben", so Thon über die personelle Veränderung, den Bayern-Star statt Florian Wirz von Bayer Leverkusen auf dem rechten Flügel starten zu lassen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt noch bewusst offen gelassen, mit welcher Startelf das DFB-Team voraussichtlich gegen Spanien auflaufen wird.