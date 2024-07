Topklubs baggern offenbar an BVB-Legende

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Mats Hummels (l.) hat den BVB wie auch Marco Reus (r.) verlassen

Mats Hummels befindet sich nach seinem Abschied von Borussia Dortmund auf Vereinssuche. Zwei Schwergewichte aus Italien sollen sich um die BVB-Legende bemühen.

Laut "Bild" buhlen AC Mailand sowie Inter Mailand um Hummels. Die Bemühungen um den Weltmeister von 2014 seien "ganz konkret", heißt es in diesem Zusammenhang. Die beiden Traditionsklubs spielen in der kommenden Saison in der Champions League und könnten daher verlockende Optionen darstellen.

Hummels wird bereits länger mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht. AS Rom, AC Mailand und Juventus Turin wurden in den letzten Wochen bereits in die Verlosung gebracht. Zuletzt kursierten widersprüchliche Meldungen über das angebliche Angebot von Serie-A-Aufsteiger Como Calcio.

Hummels weckt aber nicht nur in Italien Interesse. Der RCD Mallorca aus der Primera División beschäftigt sich angeblich mit dem 35-Jährigen. Der "kicker" berichtete unlängst von Bayer Leverkusens "Gedankenspielen".

BVB hat Hummels-Nachfolger an der Angel

Noch hat sich Hummels nicht entschieden, wie es nach seinem Aus bei Borussia Dortmund weitergehen soll. Der Innenverteidiger ist ablösefrei zu haben und stellt somit eine vielversprechende Option für zahlreiche Klubs da.

Zudem bewies Hummels in der vergangenen Saison, dass er trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch nicht zum alten Eisen zählt. Der Routinier überzeugte beim BVB und hatte einen großen Anteil am Finaleinzug in der Champions League. Das 0:2 im Endspiel gegen Real Madrid verhinderte die Krönung.

Die Dortmunder Verantwortlichen entschieden sich dennoch dafür, das Arbeitspapier nicht noch einmal zu verlängern. Waldemar Anton vom VfB Stuttgart befindet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge als Nachfolger im Anflug. Eine offizielle Bestätigung wird nach der laufenden Europameisterschaft erwartet.