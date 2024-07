Bericht: Entscheidung bei Schalke-Star steht kurz bevor

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kenan Karaman (l.) absolviert derzeit die Saison-Vorbereitung mit dem FC Schalke 04

Kenan Karaman gilt als einer der größten Hoffnungsträger beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04, war er in der abgelaufenen Spielzeit mit 21 Scorerpunkten in 29 Spielen doch der beste Offensivspieler bei Königsblau. Umso dringlicher wird in Gelsenkirchen dieser Tage am Verbleib des Angreifers im Verein gearbeitet.

Bis zuletzt war noch offen, ob Karaman tatsächlich in sein womöglich letztes Vertragsjahr auf Schalke gehen wird. Das Arbeitspapier des gebürtigen Stuttgarters läuft bekanntlich 2025 aus, erste Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung waren noch ergebnislos geblieben.

Nachdem es zuvor Meldungen über mehrere Angebote aus dem Ausland für Karaman gegeben hatte, soll sich mittlerweile eine klare Tendenz in der Personalie abzeichnen.

Laut "Sky"-Informationen kann sich der FC Schalke nämlich immer größere Hoffnungen machen, Karaman tatsächlich halten zu können. Der 30-Jährige sei grundsätzlich gewillt, dem Klub erhalten zu bleiben und im königsblauen Trikot den erneuten Angriff in Sachen Wiederaufstieg in die Bundesliga anzugehen.

Karaman bald neuer S04-Kapitän?

Eine Einigung über eine Vertragsverlängerung stehe zwar nach Aussage von "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg "noch nicht sekündlich bevor". Trotzdem kann sich Schalke 04 mittlerweile wohl darauf einstellen, den Deutsch-Türken auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga in den eigenen Reihen zu wissen.

Der Stammspieler soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch damit gehalten werden, dass ihm schon zeitnah die Kapitänsbinde übergeben werden könnte. S04-Cheftrainer Karel Geraerts hatte zuletzt erklärt, den Nachfolger des zurückgetretenen Simon Terodde selbst bestimmen zu wollen.

Aufgrund seiner sportlichen Leistungen auf dem Platz und seines Standings innerhalb der Truppe wird aktuell davon ausgegangen, dass Geraerts sich für Karaman als neuen S04-Spielführer entscheiden wird.