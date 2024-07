Lehmann über Kimmich-Aussage verwundert

IMAGO/Jan Huebner

Jens Lehmann verfolgt die Fußball-EM genaustens

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Fußball-EM 2024 vor einer schweren Aufgabe. Im Viertelfinale wartet Mitfavorit Spanien. Ex-Torwart Jens Lehmann zeigte sich von einer Sache im Vorfeld verwundert.

"Ich sehe es nicht kommen, dass wir mit einer Fünfer- oder Dreierkette spielen. Ich weiß nicht, wie da die Pläne des Trainers sind", sagte Joshua Kimmich am Montag auf der DFB-Pressekonferenz, als er auf die taktische Ausrichtung gegen Spanien angesprochen wurde.

Eine Aussage, die bei Ex-Nationalspieler Jens Lehmann Verwunderung auslöste.

"Joshua Kimmich hat es in der Pressekonferenz gesagt: Er weiß selbst noch nicht, in welchem System sie spielen wollen. Das finde ich ein bisschen irritierend. Wenn das Spiel am Freitag ist, sollte man am Montag schon wissen, in welchem System man spielen will", reagierte der 54-Jährige bei "Welt TV".

Nationalmannschaft: Jens Lehmann hofft auf Viererkette

Offensichtlich hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen taktischen Plan für das Viertelfinale gegen Spanien (Freitag, 18 Uhr) noch nicht der Mannschaft präsentiert. Allerdings setzte der 36-Jährige im bisherigen Turnierverlauf auf Konstanz. Dass Nagelsmann im kommenden Duell auf eine Fünfer- oder Dreierkette setzt, erscheint deshalb höchst unwahrscheinlich.

Lehmann selbst hoffe, dass der Bundestrainer von einer taktischen Umstellung in der Hintermannschaft absehe. Eine Dreier-, respektive Fünferkette sei ein "ängstliches System", argumentierte der "Sommermärchen"-Schlussmann.

"Wenn du das machst, holst du dir über ein Spiel hinweg nur viel mehr Risiko nach hinten. Wo ein Verteidiger als Beispiel sonst 20 Aktionen hat, die er alle zu einhundert Prozent verteidigen muss, hast du in dieser Fünferkette auf einmal 25 bis 30 Situationen, die du einhundert Prozent verteidigen musst. Und das ist sehr schwer", schilderte Lehmann seine Sichtweise.