Spanien-Star über Lehmann: "Nur eine weitere Meinung"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Ex-Nationalspieler Jens Lehmann glaubt an die DFB-Chance gegen Spanien

Die Auftritte der spanischen Nationalmannschaft bei der EM 2024 in Deutschland haben auch Ex-Nationalspieler Jens Lehmann beeindruckt. Im Viertelfinale sieht der frühere Weltklasse-Torhüter die DFB-Elf aber nicht chancenlos - weil auch die Iberer in seinen Augen einige Schwachstellen haben. Mikel Oyarzabel kann mit der Analyse des Deutschen allerdings nur wenig anfangen.

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Freitag um 18 Uhr zu ihrem EM-Viertelfinale gegen Spanien antritt, wird die Elf von Julian Nagelsmann zum ersten Mal im laufenden Turnier als Außenseiter in ein Spiel gehen. Die Iberer haben sich die Favoritenrolle in ihren ersten vier EM-Partien erarbeitet. Das sieht auch Jens Lehmann so, der nichtsdestotrotz einige Schwachstellen im spanischen Team ausgemacht hat.

"Ich würde sagen, dass sie von der Qualität her sogar einen Tick besser sind als wir", meinte Lehmann im Gespräch mit "Welt TV". Seine Einschränkung: "Aber sie sind in der Körpergröße zu klein und sie sind sehr unerfahren. Das ist teilweise eigentlich eine Jugendmannschaft, weil sie allein schon vorne zwei Stürmer haben, die extrem jung sind." Dazu hätten die Spanier "wenig internationale Erfahrung in der Achse", erklärte Lehmann.

Spanien-Star reagiert auf Lehmann-Kritik

Die Worte des ehemaligen deutschen Nationalspielers kamen bis zur Pressekonferenz am Dienstag auch im spanischen Lager an. Mikel Oyarzabel wurde auf die Kritik des Deutschen angesprochen, konnte darüber aber nur den Kopf schütteln.

"Das ist nur eine weitere Meinung. Sie wird respektiert, aber nicht geteilt. So etwas beeinflusst uns nicht, wie sind ruhig. Und wir können jeden schlagen", watschte er Lehmann mit wenigen Worten ab. Vor der deutschen Mannschaft habe er Respekt, erklärte der 27-jährige Stürmer von Real Sociedad. Das DFB-Team habe Spieler in seinen Reihen, die den Unterschied machen können. "Das Wichtigste ist aber, dass wir unser Ding machen", sagte er.