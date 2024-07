FC Bayern gibt Vertragsverlängerung bekannt

IMAGO/Philippe Ruiz

Arijon Ibrahimovic (r.) ist beim FC Bayern für die Profis eingeplant

Der FC Bayern hat den Vertrag mit dem 18 Jahre alten Offensivspieler Arijon Ibrahimovic bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Wie die Münchner weiter mitteilten, zählt Ibrahimovic, der die vergangene Saison auf Leihbasis beim italienischen Erstligisten Frosinone Calcio verbrachte, künftig zum Profikader des neuen Cheftrainers Vincent Kompany.

"Arijon Ibrahimovic konnte in der vergangenen Saison bei Frosinone Calcio mit bereits 17 Jahren in einer der europäischen Topligen wertvolle Erfahrungen sammeln, nicht nur auf dem Platz. Das hat ihn enorm weitergebracht, und jetzt bekommt er die Chance, sich bei unseren Profis zu zeigen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Ibrahimovic sei "in der Offensive auf allen Positionen einsetzbar, hat eine starke Mentalität und immer einen guten Zug zum Tor".

Ibrahimovic erklärte: "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim FC Bayern zu verlängern und wieder zurück in meiner Heimat zu sein – ich spiele seit meiner Jugend in diesem Verein. Die Saison in der italienischen Serie A hat mich persönlich und sportlich vorangebracht, ich habe viel dazugelernt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, hier loszulegen. Ich möchte mich weiterentwickeln, für meine Mannschaft und den Club alles geben und mit dem FC Bayern viele Titel gewinnen."

Verlängerung passt ins neue Konzept beim FC Bayern

Auch wenn sich das Engagement in der Serie A nicht als ganz großer Erfolg entpuppt hat, dürfte es durchaus Interessenten am Rechtsfuß gegeben haben. Ibrahimovics Vita zieren neben einem Bundesliga-Einsatz für den FC Bayern nun immerhin 16 weitere Erstligapartien in Italien. Dort konnte Ibrahimovic zudem sein Tor-Debüt im Profifußball feiern.

Im Winter kursierten bereits Gerüchte, die AC Milan, Sporting CP aus Lissabon und Eintracht Frankfurt hätten Erkundigungen über den Youngster eingeholt.

Dass der FC Bayern sein Eigengewächs länger an sich gebunden hat, passt auch zur neuen Ausrichtung des Klubs, die Präsident Herbert Hainer zuletzt im Interview mit der "Abendzeitung" betonte.

"Aufgrund der permanent steigenden Transfersummen und Gehälter werden wir künftig noch stärker auf unseren FC Bayern Campus setzen, denn die Mischung macht es", so der Bayern-Boss.