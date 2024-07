Spanien will im Viertelfinale gegen DFB-Team "nicht nachlassen"

IMAGO/FOTO CHEMA REY

Spanien hat bei der EM bisher überzeugt

Nach den überlegenen Auftritten in der Gruppenphase und im Achtelfinale stellt sich Spanien auf ein ausgeglicheneres Duell mit dem deutschen Nationalteam ein.

In den Partien zuvor habe La Roja "mehr dominiert, aber wir sind darauf vorbereitet, dass Deutschland zeitweise mehr Ballbesitz haben wird", sagte Offensivspieler Mikel Oyarzabal vor dem EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart.

Es sei wichtig, dass sich der Turnierfavorit dennoch auf sich selbst konzentriere und sich nicht von der Herangehensweise des Gegners beeinflussen lasse.

"Wir werden jetzt nicht nachlassen. Wir können jeden schlagen", sagte Oyarzabal, aus dessen Sicht kaum jemand Spanien vor der EM auf dem Zettel hatte: "Vor zwei, drei Wochen hat uns niemand als Favorit eingestuft."

Trotz der vier Siege aus den bisherigen vier Partien geht der dreimalige Europameister das Duell mit Deutschland mit Respekt an.

"Auf individueller Ebene haben sie einige herausragende Spieler, die ein sehr gutes Jahr hinter sich haben. Ob Wirtz, Musiala, Gündogan, Havertz - sie sind eine großartige Mannschaft", sagte Oyarzabal. Auch deshalb seien die Spanier "nicht entspannt, aber wir sind zuversichtlich".