Musiala bald Weltfußballer? Sané lässt aufhorchen

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Leroy Sané vom FC Bayern steht bei der EM in der Kritik

Bei der derzeit laufenden Heim-EM hat Leroy Sané seine Form noch nicht wirklich gefunden. Immer wieder steht der Spieler des FC Bayern in der Kritik. Dagegen wehrte sich der Angreifer nun.

"Ich bin kein Ego-Typ, generell nicht. Wenn man jünger ist, fehlt einem vielleicht ein bisschen der Blick auf das große Ganze, man schaut verständlicherweise mehr auf sich selbst. Mir geht es aber seit Längerem darum, wie wir als Team zum Erfolg kommen", stellte Sané in einem Interview mit der "Sport Bild" klar.

Dem Nationalspieler sei bewusst, dass die Leute gerade früher anders auf ihn geblickt haben. "Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alles für mein Team gebe. Ich gehe dabei auch sehr hart mit mir selbst ins Gericht, weiß genau, wann ich gut spiele und wann nicht", betonte Sané.

Seine Leistung im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0), bei dem er erstmals in der Startelf stand, bezeichnete der 28-Jährige als "okay". "Es war sehr wichtig für mich, die Minuten zu bekommen, um in meinen Spielrhythmus zu gelangen. Ich weiß, dass ich noch viel besser spielen kann, hierfür hat mir aber das Spiel sehr geholfen", so der Flügelstürmer.

Sané habe nach seiner langwierigen Verletzung Zeit gebraucht, um den Rhythmus zu finden. "Das gute Gefühl ist jetzt wieder zurück, ich bin beschwerdefrei, fühle mich fit und bereit für die Startelf", sagte er und ergänzte: "Jetzt freue ich mich einfach auf Freitag, auf das Spiel gegen Spanien."

Musiala bald Weltfußballer? Sané optimistisch

In dem Interview äußerte sich Sané auch zu seinem Mannschaftskollegen Jamal Musiala.

"Jamal ist ein super Junge, wir verstehen uns sehr gut", schwärmte er von dem 21-Jährigen: "Er soll weiter seine Tore schießen: Ich wünsche mir, dass er Torschützenkönig wird. Er hat es sich verdient, dass es jetzt vor dem Tor noch besser klappt. Jamal arbeitet dafür sehr hart."

Sollte Musialas Entwicklung so weitergehen, traut Sané dem Youngster eine ganz besondere Auszeichnung zu: "Die Qualitäten dafür hat er auf jeden Fall. Wenn Jamal so weitermacht, hat er gute Chancen, bald Weltfußballer zu werden. Auch diesen Titel wünsche ich ihm."