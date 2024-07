Hürzeler entschuldigt sich bei St. Pauli-Fans

IMAGO/Steven Paston

Fabian Hürzeler ist neuer Trainer bei Brighton & Hove Albion

Fabian Hürzeler hat sich bei den St.-Pauli-Anhängern für den kurzfristigen Abgang vom Hamburger Bundesliga-Aufsteiger zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League entschuldigt.

Er habe "viel Verständnis für die Enttäuschung der Fans", sagte der 31-Jährige der "Sport Bild".

Er sei bei der Meister- und Aufstiegsfeier "zu 1.000 Prozent davon ausgegangen, dass ich zum Trainingsstart an der Kollaustraße bin".

Die Entscheidung für Brighton sei keine Entscheidung gegen den Kiezclub gewesen. "Der Klub hat mir viel gegeben, ich genauso St. Pauli. Nun bekommt der Verein für mich eine Rekord-Ablösesumme, die wieder gut investiert werden kann", sagte der Trainer.

Auf der Agenda bei seinem neuen Arbeitgeber hat Hürzeler auch zwei deutsche Nationalspieler, die in Brighton unter Vertrag stehen: den an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Deniz Undav und Pascal Groß, an dem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Interesse haben sollen.

Der 31-Jährige hat mit beiden Spielern gesprochen, äußerte sich aber nicht konkret zur Zukunft der DFB-Akteure. Der VfB hat bei Undav Medienberichten zufolge die Kaufoption gezogen, der Angreifer wolle seinerseits in Stuttgart bleiben, heißt es.