Heidenheim startet ins erste Trainingslager

Tom Weller/dpa

Heidenheims Fußballer bereiten sich in Südtirol auf die neue Bundesliga-Saison vor.

Der 1. FC Heidenheim ist in das erste von zwei Trainingslagern vor seiner zweiten Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet.

In Natz-Schabs in Südtirol kann Trainer Frank Schmidt bis kommenden Mittwoch fast mit seinem gesamten Kader arbeiten. Nur Neuzugang Julian Niehues fehlt in Italien, weil der vom 1. FC Kaiserslautern gekommene Mittelfeldspieler nach einem Kreuzbandriss noch in der Reha ist.

"Aufgrund der ruhigen Lage und der unmittelbaren Nähe vom Hotel zum Trainingsplatz bietet Natz-Schabs ein perfektes Umfeld für uns", erklärte Schmidt. Die Profis würden dort in bis zu drei Trainingseinheiten pro Tag sowohl im athletischen als auch im fußballerischen Bereich arbeiten. Am Samstag (15.30 Uhr) tragen die Heidenheimer zudem ein Freundschaftsspiel gegen eine regionale Auswahl aus.

Nach der Woche in Südtirol hat der FCH noch sechs weitere Testspiele, Höhepunkt ist die Partie gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger Espanyol Barcelona am 10. August (15.30 Uhr) in der Heidenheimer Voith-Arena. Zuvor ist das zweite Trainingslager für die Zeit vom 28. Juli bis 4. August in Mils in Tirol geplant.

In die neue Saison startet Heidenheim mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalliga-Aufsteiger FC 08 Villingen am 17. August (15.30 Uhr).