VfB holt Ex-Stürmer zurück

imago sportfotodienst

Tobias Werner (l.) schaffte mit dem VfB 2016/17 den Wiederaufstieg in die Bundesliga

Der VfB Stuttgart hat einen alten Bekannten zurück ins Team geholt. Tobias Werner stößt zum Vizemeister und erhält dort einen neu geschaffenen Posten.

Tobias Werner ist zurück beim VfB Stuttgart. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 38-Jährige übernimmt die neue Position als sogenannter Übergangsmanagers. Ein Hauptziel ist es, die jungen Spieler im Verein zu unterstützen und den Weg aus der Jugend zum Lizenzspielerbereich zu ebnen.

Seit dem 1. Juli ist Fabian Wohlgemuth neuer Sportvorstand des VfB Stuttgart. Zuvor hatte er die Position des Sportdirektors inne. Nun holt er sich eine helfende Hand ins Ressort.

Wohlgemuth erklärt neue Position

"Die Zielrichtung ist klar: Wir wollen an der Schnittstelle zwischen NLZ und Lizenzbereich sportlich und wirtschaftlich effizienter werden. Möglichst viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sollen eine berufliche Perspektive im Profi-Fußball erhalten - bestenfalls natürlich beim VfB Stuttgart", sagte Fabian Wohlgemuth zur neuen Position des Übergangsmanagers.

Werner habe als Spieler und als Funktionär wichtige Erfahrungen gesammelt, "die er nun in dieser Funktion einbringen wird. Dabei hat er unsere volle Unterstützung. Wir freuen uns über seine Rückkehr zum VfB", so der Sportvorstand weiter.

Der frühere Offensivspieler absolvierte insgesamt 127 Partien in er Bundesliga. 2016/17 spielte er mit den Schwaben in der 2. Bundesliga und schaffte den Wiederaufstieg ins Oberhaus. Anschließend spielte er für die zweite Mannschaft des VfB in der Regionalliga. Nach seiner Zeit beim FC Carl Zeiss Jena (Sportdirektor) und Jahn Regensburg (Geschäftsführer Sport) kehrt er nun ins Schwabenland zurück.

"Wir wollen die Einzelentwicklungen unserer Toptalente im Übergangsbereich noch stärker in den Fokus nehmen und das durchgehend und nicht nur anlässlich von Transferperioden", erklärte Werner. "Hier konkret und messbar in unserem Team zu arbeiten, ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue."