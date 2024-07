Rumänisches Team hinterlässt Dankesbrief

Daniel Karmann, dpa

Rumänien verlor im Achtelfinale gegen die Niederlande.

Nach dem bitteren EM-Aus im Achtelfinale gegen die Niederlande hat sich die rumänische Nationalmannschaft bei Deutschland für die Gastfreundschaft bedankt. Ein nach dem Spiel aufgenommenes Foto zeigt eine aufgeräumte Kabine des Münchner EM-Stadions und einen Brief, den die Nationalmannschaft auf einem Tisch hinterließ. Das Foto postete die Europäischen Fußball-Union UEFA auf der Plattform X.

Die EM sei für alle eines der wichtigsten Fußballerlebnisse gewesen, schrieb die Mannschaft nach der 0:3-Niederlage. "Wir sind sehr froh, dass die Bühne, auf der sie stattfand, Deutschland war." Weiter hieß es: Vielen Dank, dass Sie uns das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein!"

Auch der rumänische Nationaltrainer Edward Iordanescu zeigte sich bei der Pressekonferenz trotz des Ausscheidens dankbar für die Reise bis in die K.-o.-Runde: "Es ist eine großartige Geschichte zu Ende gegangen, die wir vor zwei Jahren begonnen haben."

Iordanescu richtete auch den Dank an die heimischen Fans: "Wir haben alles gegeben, vielen Dank an die Fans und alle Menschen zu Hause und die Rumänen in der ganzen Welt."