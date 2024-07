FIRO/SID

Dias wechselt zurück nach Portugal

Zurück in die Heimat: Gil Dias verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und wechselt zum portugiesischen Erstligisten FC Famalicao.

Das teilte der Vizemeister am Mittwoch mit. Der Portugiese war im Januar 2023 von Benfica Lissabon zum VfB gewechselt und bestritt acht Pflichtspiele für die Schwaben. In der vergangenen Saison lief Dias als Leihspieler in Polen für Legia Warschau auf.