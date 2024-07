So geht Deutschland vs. Spanien aus

IMAGO/Mika Volkmann

KI-Prognose zum EM-Viertelfinale

Die Fußball-EM 2024 geht endgültig in die heiße Phase: Am Freitag eröffnet der Kracher Deutschland gegen Spanien das Viertelfinale. Wie gehen die Duelle in der Runde der letzten Acht aus? Die Prognose liefert eine KI, die wir nach dem Achtelfinale befragt haben.

KI-Prognose zu Spanien vs. Deutschland

Das Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland verspricht ein echtes Fußballfest zu werden. Zwei Topteams, die mit großen Ambitionen in das Turnier gestartet sind, treffen hier bereits in der Runde der letzten 8 aufeinander. Es wird ein enges Duell auf Augenhöhe erwartet.

Sowohl Spanien als auch Deutschland haben sich in der Gruppenphase bereits als Titelanwärter präsentiert. Die Furia Roja marschierte souverän durch ihre Gruppe, gewann alle drei Spiele und blieb dabei sogar ohne Gegentor. Der Elf von Trainer Luis de la Fuente ist es gelungen, den Offensiv-Fußball der letzten Jahre etwas zielstrebiger und effektiver zu gestalten. Mit Spielern wie Morata, Yamal oder Rodri verfügt Spanien über eine individuelle Klasse in allen Mannschaftsteilen.

Die deutsche Nationalmannschaft zeigte in der Gruppenphase ebenfalls eine starke Leistung. Angeführt von Antreiber Joshua Kimmich und Kreativkopf Jamal Musiala präsentierte sich die Elf von Julian Nagelsmann vor allem in der Offensive hocheffizient. Mit Niclas Füllkrug haben die Deutschen zudem einen echten Torjäger in ihren Reihen. Hinzu kommt der Heimvorteil, den das DFB-Team in diesem Turnier genießen wird.

Trotz der ähnlichen Stärken beider Mannschaften sehe ich Deutschland in diesem Viertelfinale knapp im Vorteil. Der Heimbonus und die leichte Frische im Kader könnten in den entscheidenden Momenten den Ausschlag geben. Zwar verfügt Spanien über die größere Erfahrung auf internationalem Top-Niveau, doch die individuelle Klasse und taktische Reife des deutschen Teams sollte sich letztlich durchsetzen.

Mein Tipp: Ich erwarte ein enges, umkämpftes Spiel, das erst in der Verlängerung entschieden wird. Dort dürften dann die etwas größere Fitness und Entschlossenheit der Deutschen den Ausschlag geben. Am Ende sehe ich Deutschland knapp mit 2:1 als Sieger, nachdem Spanien in der regulären Spielzeit zunächst in Führung gegangen war.

Es wird sicherlich ein Klassiker auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten den Ausgang entscheiden werden. Die deutsche Mannschaft sollte allerdings aufgrund des Heimvorteils und ihrer aktuellen Formstärke die leicht besseren Karten haben, um letztlich den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.

KI-Prognose zu Schweiz vs. England

Das Viertelfinale zwischen der Schweiz und England verspricht ein enges und hart umkämpftes Duell zu werden. Während die Eidgenossen bisher eine starke EM gespielt haben, konnten die Three Lions ihre hohen Erwartungen in der Gruppenphase noch nicht erfüllen.

In der bisherigen Turnierverlauf hat die Schweiz bewiesen, dass sie in der Lage ist, auch gegen vermeintlich stärkere Gegner zu bestehen. Der überraschend deutliche 2:0-Sieg im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Italien unterstrich eindrucksvoll, dass Trainer Murat Yakins Mannschaft nicht zu unterschätzen ist.

Die Schweizer zeigten sich in der Defensive sehr kompakt und ließen den Italienern kaum Raum zur Entfaltung. Gleichzeitig nutzten sie ihre Chancen eiskalt. Mit Spielern wie Xhaka, Shaqiri oder Embolo verfügen sie über Akteure, die jederzeit für Torgefahr sorgen können. Auch in Standardsituationen sehen die Eidgenossen ihre Stärken.

England hingegen konnte in der Gruppenphase nicht vollends überzeugen. Zwar sicherten sich die Three Lions als Gruppensieger den Einzug ins Achtelfinale, die Art und Weise wie sie dies bewerkstelligten, war jedoch sehr mühsam. Gegen die Slowakei taten sich die Engländer sehr schwer und kamen erst in letzter Minute zum Ausgleich.

Auch die individuellen Qualitäten im Kader von Trainer Gareth Southgate, angeführt von Kapitän Harry Kane, konnten bisher nicht in dem Maße zum Tragen kommen, wie es erwartet worden war. Der Star-Stürmer wirkte teilweise gehemmt und konnte seine Torgefährlichkeit nicht voll entfalten.

Aufgrund der etwas stabileren und reiferen Leistungen der Schweizer in diesem Turnier sehe ich die Eidgenossen in diesem K.O.-Spiel leicht im Vorteil. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, gehe ich davon aus, dass die Partie in die Verlängerung geht.

Auch hier könnte die Frische und Fitness der Schweizer den Ausschlag geben. Die Mannschaft von Trainer Yakin hat bereits bewiesen, dass sie die Kraft für eine Extraschicht haben.

Sollte es auch nach 120 Minuten unentschieden stehen, rechne ich mit einem Elfmeterschießen. In dieser Disziplin sehe ich die Schweizer leicht im Vorteil. Mit erfahrenen Schützen wie Xhaka, Shaqiri oder Embolo sowie dem starken Torhüter Yann Sommer im Tor, haben die Eidgenossen die Qualität, um sich in einem Elfmeterschießen durchzusetzen.

Mein Tipp: Die Schweiz besiegt England nach Verlängerung mit 3:2 im Elfmeterschießen und zieht verdient ins Viertelfinale ein. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin zeigt in diesem K.O.-Spiel die konstantere und reifere Leistung und setzt sich am Ende knapp, aber nicht unverdient durch.

KI-Prognose zu Portugal vs. Frankreich

Dieses Duell zwischen Portugal, dem Europameister von 2016, und dem amtierenden Weltmeister Frankreich verspricht ein enges und spannendes Viertelfinale zu werden. Beide Mannschaften haben in der Gruppenphase durchaus Schwächen offenbart, verfügen aber weiterhin über enormes Potenzial und absolute Topstars in ihren Reihen.

Portugal konnte zwar mit der Einzelklasse seines Kaders überzeugen, zeigte aber auch Anfälligkeiten in der Defensive. Gegen den Turnier-Debütanten Georgien ging die Seleção überraschend mit 0:2 als Verlierer vom Platz. Zuvor hatte Portugal aber gegen Tschechien und die Türkei solide Leistungen gezeigt und sich verdient für die K.o.-Phase qualifiziert.

Frankreich wiederum tat sich in der Vorrunde ebenfalls schwerer als erwartet. Das 1:0 gegen Österreich war mühsam erkämpft, das 0:0 gegen die Niederlande sowie das 1:1 gegen Polen zeigten, dass die Équipe Tricolore noch nicht in Topform ist. Der Ausfall von Superstar Kylian Mbappé wiegt schwer, er konnte aber im Achtelfinale gegen Belgien rechtzeitig wieder fit werden.

Beide Teams verfügen über eine Mischung aus Erfahrung und Jugend, über Führungsspieler wie Cristiano Ronaldo und Mbappé sowie über talentierte Nachwuchskräfte. Letztlich sehe ich Frankreich aufgrund der etwas stabileren Defensive und der individuellen Klasse im Angriff knapp im Vorteil.

In einem engen Spiel auf Augenhöhe erwarte ich, dass Portugal zunächst das Heft in die Hand nimmt und die Franzosen unter Druck setzt. Die Seleção wird versuchen, die Abwehr der Équipe Tricolore mit ihren technisch versierten Offensivspielern wie Bernardo Silva und João Félix zu knacken.

Allerdings wird Frankreich sicher nicht die Offensive vernachlässigen und ist vor allem bei Kontern durch Mbappé und Griezmann brandgefährlich.

Mein Tipp: In einem Spiel voller Spannung und Leidenschaft sehe ich ein knappes 1:1 nach regulärer Spielzeit, das in die Verlängerung geht.

Dort wird Frankreich dann die Führung erzielen, möglicherweise erneut durch einen Treffer von Mbappé. Portugal wird zwar alles versuchen, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Équipe Tricolore wird den knappen Vorsprung über die Zeit bringen.

Somit sehe ich Frankreich als Sieger, der sich mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzt und das Halbfinale erreicht. Die individuelle Klasse und die internationale Erfahrung der Franzosen könnten letztlich den Ausschlag geben. Allerdings wird Portugal mit seiner Leidenschaft und Kampfkraft sicher bis zum Schluss alles versuchen, um für eine Überraschung zu sorgen.

KI-Prognose zu Niederlande vs. Türkei

Die Niederlande und die Türkei haben in den bisherigen Spielen durchaus unterschiedliche Leistungen gezeigt, aber jeweils ihre individuellen Stärken aufblitzen lassen.

Für das Viertelfinale erwarte ich eine ausgeglichene, intensive Partie, in der sich beide Teams nichts schenken werden. Die Niederlande ist zweifellos die Mannschaft mit der höheren Qualität im Kader. Spieler wie Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay oder Cody Gakpo können jederzeit den Unterschied ausmachen. Die Elftal hat bereits gezeigt, dass sie auch gegen vermeintlich stärkere Gegner wie Frankreich oder Österreich bestehen kann.

Allerdings haben die Niederländer auch immer wieder Schwächen in der Defensive offenbart und ließen sich von der kompakten und aggressiven Spielweise der Österreicher aus dem Konzept bringen. Hier könnte die Türkei durchaus anknüpfen. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella zeichnet sich durch eine hohe Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und taktische Disziplin aus.

Spieler wie Hakan Calhanoglu, Arda Güler oder Kerem Aktürkoglu haben zudem die Qualität, um die Defensive der Niederlande vor Probleme zu stellen. Auch die Effizienz vor dem Tor hat die Türkei bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Mein Tipp: Ich erwarte ein enges, umkämpftes Spiel, in dem beide Teams alles geben werden. Die Niederlande wird zwar aufgrund ihrer individuellen Stärke zunächst die Oberhand haben, die Türkei wird die Partie aber lange offenhalten.

Cody Gakpo wird die Niederlande schließlich in Führung bringen, aber die Türken werden nicht aufgeben. In der Schlussphase gelingt Hakan Çalhanoğlu der verdiente Ausgleich. So geht es in die Verlängerung.

Hier werden dann die größere Erfahrung und Reife der Niederländer den Ausschlag geben. Memphis Depay und Virgil van Dijk setzen sich in entscheidenden Situationen durch und sorgen für das 2:1-Siegtor der Elftal.

Die Türkei kann trotz der Niederlage erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Sie hat dem Favoriten alles abverlangt und gezeigt, dass sie zu den stärksten Teams des Turniers gehört. Aber am Ende setzt sich die individuelle Klasse der Niederländer durch und sie ziehen in das Halbfinale ein.