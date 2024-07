FC Bayern gibt Top-Talent an Bundesliga-Konkurrent ab

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Yusuf Kabadayi verlässt den FC Bayern endgültig

Was sich in den letzten Tagen bereits angedeutet hat, ist nun offiziell: Offensiv-Talent Yusuf Kabadayi verlässt den FC Bayern endgültig. Nach seiner Leihe zum FC Schalke 04 wechselt der 20-Jährige fest zum FC Augsburg.

In der vergangenen Saison absolvierte Yusuf Kabadayi immerhin 24 Zweitliga-Partien für Schalke. Dabei gelangen dem vielseitig einsetzbaren Youngster vier Tore. Werte, die Interesse hervorgerufen haben.

Den Zuschlag hat sich jetzt der FC Augsburg gesichert: Am Donnerstagmorgen verkündeten die Fuggerstädter die Verpflichtung Kabadayis, der bis 2028 unterschrieben hat.

Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse in Höhe von 900.000 Euro fällig, die laut "Bild" durch Bonuszahlungen auf etwa 1,1 Millionen Euro anwachsen kann.

Darüber hinaus soll der FC Bayern zwar keine Rückkaufklausel, dafür aber ein so genanntes Matching Right bei künftigen Angeboten für Kabadayi ausgehandelt haben.

Auf Schalke hätte man angeblich gerne mit dem Leihspieler weitergemacht, allerdings wurde schnell deutlich, dass der nächste Karriereschritt des Linksaußen im Oberhaus stattfinden soll.

FC Bayern verabschiedet Kabadayi herzlich

Zum Abschied des gebürtigen Münchners wählte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund warme Worte.

"Yusuf Kabadayi ist ein weiterer Spieler, der den Sprung vom FC Bayern Campus in den Profifußball geschafft hat. Er wurde Schritt für Schritt aufgebaut: Beim FC Bayern durchlief er alle Juniorenteams und sammelte Erfahrungen bei den Amateuren, ehe er beim FC Schalke 04 ein Jahr Spielpraxis in der Zweiten Liga bekommen hat. Er hat das Potenzial, seinen Weg zu machen", so der Österreicher.

Der scheidende Angreifer lief für den FC Bayern in insgesamt 38 Regionalliga-Begegnungen auf und erzielte dabei 13 Treffer.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass ich mich hier – in der Nähe meiner Heimatstadt München – optimal weiterentwickeln kann", sagte Kabadayi.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic schwärmte: "Mit Yusuf bekommen wir einen aufstrebenden jungen Offensivspieler, der über eine sehr gute Grundausbildung verfügt. Mit seiner Dribbelstärke, seinen Tempoläufen und mit seinen physischen Anlagen ist er in der Offensive variabel einsetzbar."

Augsburg hatte mit Nediljko Labrovic (2,5 Millionen Euro/HNK Rijeka), Keven Schlotterbeck (2,5 Millionen Euro/SC Freiburg), Samuel Essende (4 Millionen Euro/FC Vizela) und dem zuletzt geliehenen Kristijan Jakic (5 Millionen Euro/Eintracht Frankfurt) zuvor schon vier kostspielige Transfers getätigt, Kabadayi ist der Fünfte im Bunde.