Union Berlin leiht Torhüter an Löwen aus

Grill im Trikot des VfL Osnabrück

Torhüter Lennart Grill wird vorerst nicht zu Fußball-Bundesligist Union Berlin zurückkehren. Nach der Station beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück folgt die nächste Leihe für die Saison 2024/25 an den Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Wie die Köpenicker am Donnerstag mitteilten, beinhaltet die Vereinbarung "eine leistungsabhängige Kaufpflicht".

Grill war in der Saison 2022/23 zunächst auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zu den Eisernen gekommen, bevor er im März 2023 fest verpflichtet wurde. Im vergangenen Sommer wurde der 25-Jährige nach Osnabrück verliehen, wo er in der 2. Bundesliga in 15 Ligaspielen auf dem Platz stand. Bei Union absolvierte Grill bislang acht Partien, darunter zwei im DFB-Pokal und eine in der Europa League.