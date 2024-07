FC Bayern verleiht Nachwuchs-Hoffnung an Meister

IMAGO/Ulmer

Lovro Zvonarek hat für den FC Bayern bisher ein Bundesliga-Torgeschossen

Die Kaderplanung des FC Bayern für die Bundesliga-Saison 2024/25 schreitet voran. Eine Nachwuchshoffnung verlässt die Münchner fürs Erste, um beim Meister im Nachbarland weitere Profi-Erfahrung zu sammeln.

Der FC Bayern hat seinen Jungprofi Lovro Zvonarek in die österreichische Bundesliga verliehen. Der 19-Jährige läuft in der kommenden Saison für Sturm Graz auf, soll dort Erfahrung sammeln, wie die Münchner mitteilten.

Graz hatte in der abgelaufenen Saison sensationell das österreichische Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen, spielt daher in der Champions League. Zvonarek könnte in der Königsklasse, die nach einem neuem Modell gespielt wird, auch auf seinen Stammverein Bayern München treffen.

An der Säbener Straße hatte der kroatische U21-Nationalspieler erst im Mai einen Profivertrag unterschrieben. Dieser läuft bis Juni 2027. Zvonarek bestritt für Bayern bislang fünf Bundesligaspiele und schoss dabei ein Tor.

FC Bayern hält große Stücke auf Zvonarek

Der Offensivspieler sei einer, der "alles mitbringt, um sich im Profifußball zu behaupten", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Er sei überzeugt, dass der Youngster bei den Grazern die nächsten Schritte in seiner Karriere machen werde. "Er hat einen starken Charakter. Wir werden seinen Weg in der kommenden Saison von München aus eng begleiten."

Zvonarek war im Jahr 2022 von dem kroatischen Klub Slaven Belupo zum FC Bayern gewechselt, spielte zunächst für die Reserve-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in der Regionalliga. Für die "Zweite" schoss er in 39 Partien 12 Treffer. In der Vorsaison rückte er langsam in den Profikader auf.

Im Januar feierte Zvonarek gegen den FC Augsburg sein Bundesliga-Debüt. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz gegen den VfL Wolfsburg (2:0) schoss der Teenager im Mai am 33. Spieltag direkt sein erstes Tor im deutschen Fußball-Oberhaus.