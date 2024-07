Glatzel erklärt HSV-Verbleib und spricht über Gerüchte

IMAGO/Oliver Ruhnke

Robert Glatzel bleibt dem HSV erhalten

Zweitliga-Torschützenkönig Robert Glatzel wird auch in der kommenden Saison für den Hamburger SV auflaufen. Der Stürmer erklärte nun, warum er sich für einen Verbleib beim HSV entschieden hat und sprach über die Gerüchte um die Bundesligisten VfB Stuttgart, Werder Bremen, FC Augsburg und Co.

"Ich habe eine Heimat beim HSV gefunden und fühle mich hier sehr wohl. Der Klub ist mir ans Herz gewachsen", stellte Glatzel in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" klar.

Der 30-Jährige gab offen zu: "Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich aus der Bundesliga nicht die Angebote hatte, für die ich alles aufgegeben hätte, was mich mit Hamburg verbindet." Bei den Rothosen erlebe er "die glücklichste Zeit meiner Karriere, der Zusammenhalt des Teams ist herausragend".

Großen Anteil am Verbleib in Hamburg hatte der neue Sportvorstand Stefan Kuntz. "Er hat mich ermutigt, die Mannschaft mit meiner Erfahrung noch mehr zu führen", betonte Glatzel: "Gerade das persönliche Gespräch im Volkspark, als er mir seine Idee aufzeigte und auch einen Plan veranschaulichte, wie ich mich verbessern kann, hat mir imponiert."

Glatzel schließt Wechsel zu Werder Bremen aus

Glatzel hätten den HSV auf Grundlage einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 datierten Vertrag verlassen können. 2,3 Millionen Euro beträgt dem Vernehmen nach die festgelegte Ablösesumme. Doch der Goalgetter entschied sich für einen Verbleib in Norddeutschland.

Zuvor war zahlreichen Bundesligisten wie dem VfB Stuttgart, Werder Bremen oder dem FC Augsburg Interesse nachgesagt worden. "Ein bisschen was ist dran an den Berichten, aber es stimmte nicht alles", merkte Glatzel an.

An den Gerüchten um Werder Bremen sei "überhaupt nichts" dran gewesen. "Und einen Wechsel dorthin würde ich auch sofort ausschließen wegen meiner Verbundenheit zum HSV", hob Glatzel hervor.