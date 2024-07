Slot spricht über großes Klopp-Erbe

AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Hat mit dem FC Liverpool viel vor: Arne Slot

Teammanager Arne Slot (45) spürt keinen besonderen Druck, beim FC Liverpool das große Erbe von Jürgen Klopp anzutreten.

"Man kann es von beiden Seiten betrachten: Man tritt in große Fußstapfen, aber man erbt eine Mannschaft, die eine Siegeskultur hat", sagte Slot bei der ersten Pressekonferenz nach seiner Vorstellung im Juni: "Einer der Gründe, hierher zu kommen, war, dass ich das Gefühl habe, dass wir eine wirklich gute Mannschaft sind."

Klopp (57) hatte die Reds mit Ablauf der vergangenen Saison nach neun Jahren und acht Titeln verlassen, Slot kommt aus seiner niederländischen Heimat von Feyenoord Rotterdam. "Ja, ich folge auf jemanden, der sehr erfolgreich war. Aber es gibt hier wirklich gute Spieler, mit denen ich gerne zusammenarbeite", so Slot, der keine Kopie des Deutschen sein will: "Ich denke nicht darüber nach, 'was würde er sagen'. Ich denke darüber nach, wie ich das Beste aus der Mannschaft herausholen kann."

Slot wird bei einem Testspiel gegen Betis Sevilla am 26. Juli (Ortszeit) im Rahmen einer US-Reise erstmals auf der Bank der Reds Platz nehmen.