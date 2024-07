Heimspiel für Türkei? Koeman freut sich auf Atmosphäre

Tom Weller/dpa

Trainer Ronald Koeman trifft im EM-Viertelfinale mit den Niederlanden auf die Türkei

Niederlande-Trainer Ronald Koeman sorgt sich nicht vor der zu erwartenden türkischen Übermacht auf den Rängen des Berliner Olympiastadions im EM-Viertelfinale.

"Wir wissen, was wir zu erwarten haben. Ich denke, dass es schön sein wird, in so einer Atmosphäre zu spielen", sagte der 61-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (21:00 Uhr/RTL und MagentaTV) gegen die Türkei: "Wir müssen einfach den Ball behalten, dann werden sie schon ruhiger werden."

Nicht nur wegen der Sperre für Abwehrspieler Merih Demiral wegen dessen höchst umstrittener Wolfsgruß-Geste erwartet Koeman einen "enthusiastischen Gegner", die Türken hätten "genau wie die Rumänen ein großes Herz". Gegen Rumänien gewann Oranje im Achtelfinale mit 3:0 und zeigte seine beste Turnierleistung.

Das türkische Team erwartet angesichts der großen türkischen Gemeinde in Berlin ein gefühltes Heimspiel im Olympiastadion. Etwa 200.000 Menschen mit türkischen Wurzeln leben in der deutschen Hauptstadt.