Gelb-Rekord und irrer Flaschentrick bei England-Sieg

IMAGO/Paul Chesterton

Fabian Schär (l.) kassierte eine historische Verwarnung

Fabian Schär spielte in seiner Karriere bislang für den FC Wil, den FC Basel, die TSG 1899 Hoffenheim, Deportivo La Coruna und Newcastle United, wo er derzeit unter Vertrag steht. In seiner Karriere kommt der 32-jährige Defensivspieler auf über 400 Partien auf Top-Ebene. Dass es Schär beim Viertelfinale der Europameisterschaft 2024 zwischen England und Schärs Schweizern in die Geschichtsbücher des Fußballs schaffen würde, hatte aber wohl kaum jemand auf dem Schirm.

In der 32. Minute des EM-Viertelfinals zwischen England und der Schweiz kommt es zum Laufduell zwischen Jude Bellingham und dem Schweizer Fabian Schär, der den Arm leicht ausfährt, um den englischen Superstar zu bremsen.

Eine Aktion, die zwar von Erfolg gekrönt ist, die Schiedsrichter Daniele Orsato zu Schärs Unverständnis mit der Gelben Karte ahndete - es sollte eine historische sein.

In nun sieben WM- und 13 EM-Spielen mit der Schweiz kassierte Schär insgesamt acht Verwarnungen und laut "talkSPORT" damit mehr als jeder andere Fußballer bei großen Kontinental-Meisterschaften. Zum Vergleich die legendären Raubeine Sergio Ramos (Spanien) und Pepe (Portugal) kommen nur auf fünf Karten (Ramos in 32 Spielen/Pepe in 35 Spielen). Der Portugiese kassierte zudem einmal Rot.

Trinkflaschentrick als Erfolgsgeheimnis

Damit aber nicht genug: Auch die letztlich siegreichen Engländer verliehen der über weite Strecken eher biederen Partie einen historischen Anstrich. Erstmals gelang es den Three Lions bei einem großen Turnier fünf von fünf Elfer im entscheidenden Shootout zu verwandeln.

Abseits der ganz großen Bühne gelang dieses Kunststück übrigens auch nur einmal: 2018/19 in der Nations League. Gegner war damals ebenfalls die Schweiz. Das berichtet "The Athletic".

Schlüssel zum Erfolg war wohl auch ein kurioser Trinkflaschentrick. Im Netz kursieren Bilder, die die Trinkflasche von England-Keeper Jordan Pickford zeigen. Darauf sind die Namen der Schweizer Spieler zu lesen sowie eine kurz Notiz, in welche Ecke Pickford springen soll.