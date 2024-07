Kroos dankbar: "Erfolg ohne dich nicht möglich"

IMAGO

Toni Kroos hat seine Karriere als Fußballer beendet

Toni Kroos hat sich mit Dankesgrüßen via Social Media unter anderem an seine Frau endgültig von der Fußball-Bühne verabschiedet.

Der 34-Jährige schrieb auf Instagram in englischen Worten an seine Partnerin gerichtet: "Danke an meine wunderschöne Frau @jessica_kroos, dass du so bist, wie du bist. Dieser Erfolg wäre ohne dich nie möglich gewesen. Es ist unser gemeinsamer!"

Jessica Kroos hatte das Karriereende ihres Mannes am Samstag ebenfalls auf Instagram mit emotionalen Worten begleitet. Kroos' Karriere als Profifußballer war am Freitagabend mit dem Viertelfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Spanien zu Ende gegangen.

Kroos-Dank an Freunde, Verwandte und Wegbegleiter

"Doch bevor ich nun eine Pause einlege und versuchen werde, zu realisieren, was in den vergangenen 17 Jahren geschehen ist, möchte die Gelegenheit nicht versäumen, jedem zu danken, der mich so akzeptiert hat, wie ich bin", schrieb Kroos und dankte neben seiner Frau speziell den Fans, seinen Clubs und deren Trainern während seiner Karriere, seinen Teamkollegen, Freunden, Agenten, Eltern, seinem Bruder Felix und seinen Kindern.