Bestätigt: Sané nach EM-Aus operiert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané wurde gegen Spanien vorzeitig ausgewechselt

Leroy Sané musste sich nach dem Viertelfinal-Aus bei der Europameisterschaft einer Operation unterziehen. Der FC Bayern kann bis zum Saisonstart aber wohl wieder mit seinem Flügelspieler planen.

Wie der FC Bayern bestätigte, unterzog sich Sané am Montag in München "einem minimal invasiven Eingriff an der Leiste". Zuvor hatten "Bild" und "Sky" über die Operation berichtet.

Sané plagte sich schon während der Rückrunde mit Schambeinproblemen herum. Wie "Bild" vermeldet, traten die Beschwerden beim EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien (1:2 n.V.) wieder auf. Der Rechtsaußen wurde zur Halbzeit für Florian Wirtz ausgewechselt.

Sané soll in drei bis vier Wochen aber wieder zur Verfügung stehen. Der FC Bayern bittet am 15. Juli zum Trainingsauftakt, die EM-Fahrer stoßen ohnehin erst Ende Juli dazu. Das erste Pflichtspiel steht am 16. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm auf dem Programm. Sané wird dann voraussichtlich wieder mit von der Partie sein.

Leroy Sané bei Fußball-EM glücklos

Der 28-Jährige war bei der Fußball-EM in Deutschland glücklos geblieben (sport.de-Note 5,0). In den beiden K.o.-Duellen gegen Dänemark (2:0) und Spanien durfte der gebürtige Essener jeweils beginnen. In den drei Vorrundenpartien wurde der Routinier lediglich eingewechselt. Insgesamt sprang kein Scorerpunkt heraus.

Sané bedankte sich nach dem bitteren Viertelfinal-Aus in den Sozialen Medien bei den Fans. "Was ihr für eine Stimmung gemacht und welche Energie ihr uns geliefert habt, ist nicht zu beschreiben", schrieb der Bayern-Star bei X (ehemals Twitter).

Sané ergänzte: "Auch wenn wir uns unseren gemeinsamen Traum leider nicht erfüllen konnten, bin ich stolz darauf, wie wir als Team und auch als Land vereint ein Ziel verfolgt haben. Danke für eure Unterstützung!"

Nun hofft Sané darauf, in der kommenden Saison wieder fit angreifen zu können.