Verwirrung um Ablöse für Bayern-Neuzugang

IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Michael Olise schließt sich dem FC Bayern an

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Michael Olise bestätigt. Über die Höhe der Ablösesumme gibt es derweil unterschiedliche Berichte.

Laut "kicker" muss der FC Bayern rund 51 Millionen Euro für Olise an Crystal Palace zahlen. Die möglichen Bonuszahlungen können sich demnach auf drei Millionen Euro belaufen.

"Bild" schreibt ebenfalls von der genannten Basisablöse. Der Boulevardzeitung zufolge können allerdings bis zu fünf Millionen Euro dazukommen. "Sky" hatte von circa 60 Millionen Euro inklusive Boni berichtet.

Fest steht: Olise hat beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet.

"Die Gespräche mit dem FC Bayern waren sehr positiv und ich bin sehr glücklich, nun bei einem so großen Verein zu spielen. Das ist eine tolle Herausforderung, und genau danach habe ich gesucht. Ich möchte mich auf diesem Niveau beweisen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir mit unserer Mannschaft in den kommenden Jahren so viele Titel wie möglich gewinnen", wird der Neuzugang in einem Klubstatement zitiert.

FC Bayern: Eberl und Freund schwärmen von Olise

Sportvorstand Max Eberl bezeichnete den 22-Jährigen als "Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat".

"Michael ist schnell, trickreich, torgefährlich und offensiv sehr variabel einsetzbar. Seine Statistiken bei Toren und Assists sind heute schon hervorragend. Mit seinen 22 Jahren ist Michael bereits sehr weit, zudem ist er hungrig und hat noch sehr viel Potential. Für Spieler wie Michael Olise kommen die Fans ins Stadion", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund.

Olise hatte in der vergangenen Saison in 19 Premier-League-Spielen zehn Tore und sechs Vorlagen für Crystal Palace beigesteuert. Zwei Oberschenkelverletzung verhinderten mehr Einsätze. Ab sofort läuft der Franzose für den FC Bayern in der Bundesliga auf.