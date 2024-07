Exklusiv: Matthäus nennt seine Halbfinal-Favoriten

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Lothar Matthäus ist bei der EM als Experte für RTL und Magenta TV im Einsatz

Spanien gegen Frankreich, Niederlande gegen England: In der Vorschlussrunde der Fußball-Europameisterschaft kommt es zu zwei echten Klassikern. In seiner EM-Kolumne für sport.de verrät Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Favoriten - und nennt den Spieler, der ihn in der K.o.-Runde am meisten begeistert hat.

Die Spanier haben bei dieser EM bisher den schönsten Fußball gespielt. Ich glaube trotzdem, dass die Franzosen mit ihrem Fußball, vor allem mit ihrer Defensive, dieses Halbfinale gewinnen. Vor allem, wenn die Offensive der Equipe Tricolore endlich einmal miteinander spielt und kämpft.

Bis dato sind mir in der französischen Mannschaft zu viele Diven unterwegs, die zu sehr auf sich selbst schauen. Mit fehlt da das Miteinander in der Offensive. Das einer mal einen Lauf macht, ohne den Ball zu bekommen und dafür seinem Kollegen den Raum aufmacht. Ich habe das Gefühl, jeder sucht für sich selbst das Dribbling, um zu glänzen.

Das ist das große Problem der Franzosen. Mit der Rückholaktion von N'Golo Kanté ist Didier Deschamps dagegen ein großer Wurf gelungen, ähnlich wie Julian Nagelsmann mit Toni Kroos. Kanté hält das Team zusammen, er ist die Führungspersönlichkeit für die vielen jungen Spieler auf der Bank.

Bayern-Wackelkandidat bei Frankreich gesetzt

Toll auch, wie Deschamps den bei Bayern verdrängten Dayot Upamecano hinbekommen hat: Er ist aus der Innenverteidigung nicht wegzudenken. Die französische Abwehr ist immer noch das Nonplusultra und nach vorne haben sie gute Möglichkeiten.

Spaniens Trumpf gegen die Franzosen ist Rodri, für mich der Star der Viertelfinals. Alles, was er macht, ist richtig: Das Stellungsspiel mit Ball, ohne Ball. Er ordnet die Offensive und die Defensive, schaltet sich nach vorne ein, wenn es nötig ist, hält dabei aber die Position. Alle Entscheidungen, die Rodri trifft, sind optimal für die Mannschaft. Pass-Sicherheit, Spielintelligenz, Mannschaftsdienlichkeit – so ein Spieler gefällt mir.

Holland im Vorwärtsgang stark - England nicht überzeugend

Im zweiten Halbfinale zwischen der Niederlande und England tippe ich auf einen Sieg der Elftal. Ich hoffe, dass die Holländer gegen England nach vorne spielen. Ich habe sie bei dieser EM zweimal live gesehen: Wenn sie den Vorwärtsgang einlegen, haben sie ihre Stärken. Konzentrieren sie sich aufs Verwalten, bekommen sie Probleme, ähnlich wie die Spanier. Vorne hat Oranje viele gute, auch unterschiedliche Optionen. Die Verteidigung ist stark und im Mittelfeld sind sie über die Spiele zusammengewachsen.

Gegen die Türkei haben die Holländer nach einer Stunde plötzlich Gas gegeben. Sie haben die individuelle Qualität, daher sind sie für mich gegen England Favorit.

England hat auch gegen die Schweiz nicht überzeugt, hat bei der EM noch nicht ein gutes Spiel gemacht. Bisher hatten die Engländer sehr viel Glück, haben aber wie die Franzosen die Ergebnisse erzielt. England hat die richtigen Spieler, sie müssen sie nur in Position bringen. Schaffen sie das, können sie gegen jeden Gegner gewinnen.

Lothar Matthäus