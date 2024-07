Deschamps über Spanien: "Die bislang beste Mannschaft"

AFP/SID/FRANCK FIFE

Rabiot und Deschamps (r.) fordern Spanien im Halbfinale

Vize-Weltmeister Frankreich geht mit großem Respekt ins EM-Halbfinale gegen Spanien.

"Das ist die Mannschaft, die den besten Eindruck hinterlassen hat bislang. Ich möchte aber keinen Druck ausüben", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps vor dem Duell am Dienstagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München.

Auch Mittelfeldspieler Adrien Rabiot stimmte zu. "Spanien hat bis jetzt am besten gespielt, was den Ballbesitz angeht. Sie haben tolle Flügelspieler, können in den Strafraum eindringen und wissen, wie sie Tore schießen", sagte der 29-Jährige: "Sie haben viele Stärken - aber auch ein paar Schwächen. Wir sind zuversichtlich und wissen, was wir zu tun haben."

Die Erfahrung habe gezeigt, dass "Mannschaften manchmal ihren Spielstil ändern, wenn sie gegen Frankreich spielen", betonte Rabiot: "Das wissen wir. Da sind sie sich nicht immer selbst treu." Dies könne eine Chance für die Franzosen bedeuten.

Offensiv ruhen die Hoffnungen auf den bislang glücklosen Kylian Mbappe und Antoine Griezmann. "Sie sind Spieler, die zu jedem Zeitpunkt das Spiel entscheiden können", sagte Rabiot: "Wir brauchen sie, um am Ende den Titel zu holen."