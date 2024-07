Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer?

IMAGO/Ulmer

Wie lange trägt Leon Goretzka noch das Trikot des FC Bayern?

Leon Goretzka gehört zu den Spielern, die den FC Bayern im Sommer verlassen könnten. Er selbst würde Stand heute gerne weiter in München bleiben. Doch das könnte sich im Laufe der nächsten Wochen noch ändern.

Die Verpflichtungen von Michael Olise und Hiroki Ito haben dem Wunsch des FC Bayern nach einem personellen Neuanfang bereits Nachdruck verliehen. Was noch fehlt, sind Abgänge. Bestätigt ist auf dieser Seite noch kein einziger. Leon Goretzka gehört aber zu den Spielern, die bald auf dieser Liste auftauchen könnten.

Der Mittelfeldspieler gilt beim Rekordmeister als einer der Verkaufskandidaten. Wirklich viel hat sich aber noch nicht getan, denn der 29-Jährige will seine Zelte an der Isar laut "Sport Bild" eigentlich nicht abbrechen. Ein Wechsel ins Ausland reize ihn zwar, das allerdings erst gegen Ende der Karriere, schreibt das Blatt.

Goretzka-Abschied vom FC Bayern nicht ausgeschlossen

Unklar ist allerdings, wie und ob Neu-Trainer Vincent Kompany mit dem Mittelfeldspieler plant. Dem Bericht zufolge hat es bisher keinerlei Kontakt zwischen Spieler und Coach gegeben. Nach seiner überraschenden EM-Ausbootung hatte sich Goretzka in den Urlaub verabschiedet, währenddessen wurde der Belgier als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet.

Ausgeschlossen ist ein Goretzka-Abschied der "Sport Bild" zufolge vor allem dann nicht, wenn sich im Laufe der Vorbereitung abzeichnen sollte, dass er unter Kompany keine große Rolle spielen wird. In diesem Fall könnte ein Transfer "akut" werden, heißt es.

Was durchaus dafür spricht: Mit Joao Palhinha hat der FC Bayern einen neuen Mann für Goretzkas Position bereits an der Angel. Der Wechsel des Portugiesen nach München soll nur noch Formsache sein. Angesichts seines hohen Preisschilds von über 50 Millionen Euro wird der EM-Teilnehmer im Zweikampf mit Goretzka wohl zunächst die Nase vorne haben. Ob das bis zum Saisonstart so bleibt, wird sich in der Vorbereitung zeigen.