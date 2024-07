BVB-Abgang von Can und Füllkrug? Kehl spricht Klartext

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Emre Can und Niclas Füllkrug bleiben dem BVB wohl erhalten

Kapitän Emre Can und Stürmer Niclas Füllkrug wurden in der vergangenen Wochen immer wieder mit einem Abschied von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sprach bezüglich der Personalien nun Klartext.

"Ich habe mit Niclas und Emre natürlich genauso wie mit allen anderen EURO-Fahrern gesprochen. Wir planen mit ihnen", stellte Kehl im Gespräch mit der "WAZ" klar.

Seit Wochen wird immer wieder berichtet, dass Kapitän Can auf einer Streichliste des BVB stehe. Bei eine Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro sei der Revierklub bereit, den Mittelfeldspieler ziehe zu lassen, hieß es.

Der Vertrag des Nationalspielers in Dortmund ist noch bis 2026 datiert. Mit Pascal Groß von von Brighton & Hove Albion steht zudem ein Neuzugang in den Startlöchern, der Can auf seiner Position in der BVB-Schaltzentrale Konkurrenz machen würde.

Laut "Bild" hat die SSC Neapel bereits die Fühler nach Can ausgestreckt.

Füllkrug (Vertrag bis 2026) wurde zuletzt vor allem beim VfB Stuttgart gehandelt. Laut "Sky" wollen die Dortmunder Verantwortlichen den Stürmer zwar grundsätzlich halten. Ab einem bestimmten Preis würde man bei den Schwarz-Gelben allerdings ins Grübeln kommen.

Sogar über ein Tauschgeschäft mit Serhou Guirassy wurde spekuliert. Der Wechsel des VfB-Goalgetters ist aber vorläufig am Mediencheck gescheitert.

Kehl schwärmt von BVB-Trainer Sahin

Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin kann laut Kehl in der kommenden Saison mit Can und Füllkrug planen.

Von dem Coach schwärmte Kehl in höchsten Tönen. "Er macht einen sehr guten Eindruck auf mich, ist sehr motiviert, sehr engagiert, wir tauschen uns jeden Tag mehrere Male aus", lobte der 44-Jährige und ergänzte: "Ich spüre, wie viel Lust Nuri auf diese Aufgabe hat. Da wächst etwas zusammen, da entsteht eine enge Verbindung zwischen allen. Daran arbeiten wir."