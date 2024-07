Neue Infos zu brisanten Gündogan-Gerüchten

IMAGO/David Ramirez

Gündogan steht noch bis Sommer 2025 beim FC Barcelona unter Vertrag

Verlässt Ilkay Gündogan den FC Barcelona schon nach einem Jahr wieder? Genauer: Muss der deutsche Nationalspieler die Katalanen gar verlassen, um Raum für Neuzugänge zu schaffen? Entsprechende brisante Gerüchte hallen derzeit aus Spanien herüber. Doch nun gibt es neue Informationen aus Deutschland.

Ilkay Gündogan befindet sich nach dem Aus bei der EM derzeit in seinem wohlverdienten Urlaub. Danach soll er beim FC Barcelona in sein zweites Jahr starten. So jedenfalls der ursprüngliche Plan. Doch zuletzt berichtete die spanische "Sport", dass Barca überlegt, den Deutschen vorzeitig abzugeben.

Noch in dieser Woche soll wohl ein Gespräch mit dem neuen Trainer Hansi Flck anstehen, in dem es darum gehen soll, dass Gündogan Platz machen muss, um Neuzugänge zu holen. Unter anderem werden die spanischen EM-Stars Nico Williams und Dani Olmo gehandelt.

Gündogan habe in der letzten Saison angeblich zu wenig Druck erzeugt nach Ballverlusten und zu wenig dafür getan, dass schnell umgeschaltet wurde, so der Vorwurf, den "Sport" unter anderem formuliert.

Verkauft der FC Barcelona Gündogan also tatsächlich ein Jahr vor Vertragsende? Angebote sollen angeblich geprüft werden.

Nach Informationen von "Bild" wird es aber wohl nicht zu einem Abgang kommen. Es sei "extrem unwahrscheinlich", dass Flick seinen früheren DFB-Schützling wegschickt, schreibt das Boulevard-Blatt.

FC Barcelona: Flick wird wohl auf Gündogan setzen

War es doch auch Flick, der den Mittelfeld-Routinier damals bei dessen Wechsel von Manchester City zu den Katalanen unterstützte und der Gündogan in der deutschen Nationalmannschaft zum Kapitän machte.

Kurzum: Laut der deutschen Zeitung scheinen die Spekulationen der spanischen "Sport" nur heiße Luft zu sein.

Gündogan gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zu den Stammspielern bei Barca. In 51 Spielen gelangen ihm fünf Tore und 14 Vorlagen. Eine beachtliche Quote im Premierenjahr. Sollte Gündogan wie erwartet bleiben, könnte der 33-Jährige seinen Vertrag im Sommer 2025 via Option verlängern.