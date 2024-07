England-Ikone hinterfragt "Risiko" Kompany: "Etwas stur"

IMAGO

Neuer Trainer beim FC Bayern: Vincent Kompany

Nach einer enttäuschenden Vorsaison will der FC Bayern 2024/2025 zurück an die Spitze der Fußball-Bundesliga. Dafür nimmt der deutsche Rekordmeister einen größeren personellen Umbruch vor. Einige Hoffnungsträger verdienten zuvor in der Premier League ihr Geld - England-Legende Gary Lineker kennt sie ganz genau.

Obwohl er zuletzt mit dem FC Burnley sang- und klanglos abgestiegen ist, hat Vincent Kompany den Job als Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern bekommen.

Der Belgier, der in München erst vor wenigen Tagen offiziell losgelegt hat, soll den Klub nach einer titellosen Spielzeit wieder nach oben führen. Premier-League-Experte Gary Lineker ist hin- und hergerissen.

"Kompany ist auf jeden Fall ein Risiko, weil er nicht wirklich Erfahrung hat. Man bekommt hier nicht Pep Guardiola", warnte der Kult-Kommentator im Interview mit der "Sport Bild".

Zwar sei Kompany "noch nicht am Ende seiner Entwicklung", jüngst aber "etwas stur gewesen, was seine Spielweise anging". Immerhin stünden dem 38-Jährigen an der Säbener Straße jetzt "bessere Spieler als bei Burnley zur Verfügung".

Linekers Fazit: "Ich mag Vincent, er hat etwas, ist sehr intelligent und wird ein wirklich guter Trainer werden. Das wünsche ich ihm. Er hat dieses Auftreten, um sich bei einem Klub Respekt zu verschaffen. Das ist bei Bayern sehr wichtig."

Gary Lineker: Harry Kane beim FC Bayern "sehr glücklich"

Große Hoffnungen ruhen beim FC Bayern weiterhin auf Rekordeinkauf Harry Kane, der nach einer EM mit Höhen und Tiefen erst einmal Urlaub bekommt.

Lineker ist überzeugt, dass die Entscheidung des Weltklasse-Angreifers für ein neues Abenteuer in Deutschland "auf jeden Fall" richtig gewesen ist.

"Bayern ist ein großartiger Klub. In der Premier League hätte er eh nicht für eine andere Mannschaft als Tottenham gespielt. Er konnte in Bayern einen anderen Lebensstil bei einem Top-Klub erleben, auch wenn sie keinen Titel geholt haben", hob er hervor.

Kane wirke "in München sehr glücklich", so Lineker: "Nur die Trophäe fehlte ihm – wieder einmal. [...] Aber ich bin mir sicher, dass er mit Bayern etwas gewinnen wird. In drei Jahren muss er dort doch einfach einen Titel holen."

Olise und Palhinha? Lineker gratuliert dem FC Bayern

Neben Kane, der bereits seit einem Jahr für den FC Bayern auf Torejagd geht, werden mit Michael Olise und Joao Palhinha fortan zwei weitere Profis, die zuvor auf der Insel geglänzt haben, für den Tabellendritten der vergangenen Bundesliga-Saison auflaufen.

Von beiden ist Lineker begeistert. "Olise ist etwas Besonderes! Er hat so viel Talent. Das einzige Fragezeichen ist, dass er bereits einige Verletzungen, unter anderem am Oberschenkel, hatte. Er hat etwas von Musiala, weil er ziemlich leicht Gegner umspielt und dann aus der Distanz oder im Strafraum den Abschluss sucht. Er ist torgefährlich und stark bei Standards", schwärmte der 63-Jährige.

Und Palhinha? "Bei ihm bekommst du das, wofür du bezahlst: den ultimativen defensiven Mittelfeldspieler. Etwas Solides! Er ist physisch stark, liest das Spiel sehr gut. Auch seinetwegen war es schwer, gegen Portugal Tore zu erzielen", betonte Lineker: "Er ist nicht besonders kreativ, aber eine Präsenz im gegnerischen Strafraum. Außerdem hat er Erfahrung."