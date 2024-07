Jannik Rochelt wechselt nach Hannover

Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

Die SV Elversberg muss Jannik Rochelt ziehen lassen

Die SV Elversberg muss Jannik Rochelt ziehen lassen. Der 25-Jährige wechselt vom saarländischen Fußball-Zweitligisten zum Liga-Konkurrenten Hannover 96, wie beide Vereine mitteilten.

In Hannover erhält der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Laut Medienberichten sollen die Niedersachsen 1,5 Millionen Euro als Ablöse gezahlt haben. Damit wäre er der teuerste Verkauf der Elversberger in der Club-Geschichte.

Rochelt spielte zwei Jahre bei der SV Elversberg und stieg mit dem Verein 2023 in die 2. Bundesliga auf. In der vergangenen Spielzeit trug er mit dazu bei, dass die Mannschaft von Trainer Horst Steffen souverän in der Liga blieb. Rochelt stand 32 Mal in der Startelf und kam auf insgesamt 33 Zweitliga-Einsätze. Dabei erzielte er vier Treffer und bereitete sieben Tore vor.

Rochelt reiste bereits zu seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager nach Saalfelden am Steinernen Meer in Österreich. Im Testspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen Twente Enschede soll er erstmals für Hannover 96 spielen.