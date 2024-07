Bayern-Torwart Peretz fehlt bei Olympia

IMAGO/Ulrich Wagner

Daniel Peretz vom FC Bayern muss bei Olympia zuschauen

Daniel Peretz verpasst die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Der Torhüter des FC Bayern meldete sich am Donnerstag selbst zu Wort.

"Daniel Peretz, der Mannschaftskapitän, wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen können", teilte der israelische Fußballverband am Donnerstag auf Instagram mit. Der Schlussmann laboriere "an einem Teilriss des Quadrizepsmuskels", heißt es in dem entsprechenden Statement weiter.

"Es ist nicht einfach, so nah an der Verwirklichung seines Traums zu sein und dann zu hören, dass man ihn nicht erleben kann. Zumindest dieses Mal nicht", wird Peretz zitiert.

Der 24-Jährige sprach seinen Teamkollegen gleichzeitig Mut für das olympische Fußballturnier zu. "Ich vertraue meinen Freunden für die lange Reise auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und dem Profiteam, dass es alles tut, um so weit wie möglich zu kommen. Ich werde ihr größter Fan sein", erklärte Peretz.

Die Auswahl Israels trifft bei Olympia in der Gruppe D auf Japan, Mali sowie Paraguay.

Peretz wartet auf Chance beim FC Bayern

Peretz spielt seit vergangenem Sommer für den FC Bayern. In der internen Torwart-Hierarchie befindet er sich allerdings hinter Platzhirsch Manuel Neuer sowie Backup Sven Ullrich.

"Es ist schwierig für mich, Spiele von der Seitenlinie aus zu verfolgen", gestand Peretz zuletzt gegenüber "Ynetnews", ergänzte aber: "Inzwischen versuche ich, das Beste daraus zu machen."

Zuletzt wurde über eine mögliche Leihe zum VfL Bochum spekuliert, diese ist nach Informationen von RTL/ntv und sport.de aber kein Thema mehr.

Die Signale aus München sind eindeutig: Der FC Bayern will Peretz übereinstimmenden Meldungen zufolge nun doch nicht mehr per Leihe abgeben. Das berichteten "kicker", "Bild" und "Sky" vor wenigen Wochen. Treibende Kraft hinter der Kehrtwende ist demnach Vincent Kompany, der Peretz offenbar weiterhin gerne im täglichen Training aus nächster Nähe beobachten möchte.